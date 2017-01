Constanţa asigură în continuare performeri pentru sportul românesc

Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa a organizat ieri o întîlnire cu presa în care i-a prezentat pe ultimii sportivi din judeţ care au obţinut medalii la competiţii importante. Au fost premiaţi atleta Ana Maria Greceanu şi boxerul Ionuţ Bodilcu, medaliaţi cu bronz la Campionatele Mondiale pentru juniori şi cadeţi, precum şi antrenorii lor.

Tînăra Ana Maria Greceanu, în vîrstă de 17 ani, a produs una dintre surprizele Campionatelor Mondiale de juniori de la Beijing, cu bronzul cucerit în proba de 10km marş. Ea a fost elogiată de antrenoarea Stana Mihăilescu, precum şi de Andrei Szemerjai, directorul Liceului cu Program Sportiv, unde Greceanu tocmai a absolvit clasa a 10-a cu media 8,58. "Este încă un copil, la 17 ani, dar cu o ambiţie şi o dorinţă de afirmare extraordinare. La antrenamente nici nu crîcneşte, execută fără comentarii tot ce i se cere. Dacă vom reuşi să corectăm puţin tehnica de mişcare a corpului şi a braţelor, sper ca în maximum doi ani să atacăm recordul mondial de juniori", spune Stana Mihăilescu, antrenoarea sportivei la CS Farul. La rîndul său, directorul LPS apreciază faptul că Ana Maria Greceanu a reuşit să îmbine optim sportul cu învăţătura. "Am discutat şi cu diriginta ei, Marioara Orac, care a avut numai cuvinte de laudă, iar media cu care a terminat clasa a 10-a spune totul. Este un copil care îşi vede de problemele şcolare cu multă seriozitate şi obţine rezultate bune atît la învăţătură, cît şi la sport. Se spune că omul sfinţeşte locul, iar ea reuşeşte perfect să arate că se poate îmbina sportul cu cartea în modul cel mai fericit", consideră Andrei Szemerjai.

La conferinţa de presă au mai fost prezente şi alte două atlete constănţene participante la Beijing, Cristina Bujin şi Cristina Toma, ambele calificate în finala de la triplusalt, precum şi antrenoarea Lenuţa Bîrzu-Dragomir, premiată şi ea de către DSJ.

Boxerul Ionuţ Bodilcu a urcat pe podium la Mondialele de cadeţi

Constanţa a avut medaliaţi şi la Campionatele Mondiale de box de la Istanbul, unde România a cucerit trei medalii, două de argint şi una de bronz. Cea de bronz a intrat în posesia lui Ionuţ Bodilcu, sportiv legitimat la Farul Constanţa, care s-a clasat pe locul 3 la categoria 75kg. În vîrstă de 16 ani, Ionuţ se află la primul său succes important într-o competiţie internaţională, cu atît mai important cu cît la Campionatele Europene de la Tirana, desfăşurate în iunie, a pierdut încă din sferturile de finală. "A fost o competiţie dificilă, dar am reuşit să cîştig meciul pentru o medalie contra turcului Ay Alican, care boxa chiar la el acasă. Nu am putut să trec şi de rusul Dmitri Bivol, care a cîştigat pînă la urmă titlul mondial", spune Bodilcu, al cărui frate Andrei, mai mare cu doi ani, practică şi el boxul, fiind medaliat pe plan intern la cadeţi şi juniori. Ionuţ face box de la 10 ani, fiind descoperit de Marcelică Tudoriu, după care a fost antrenat de Ilie Dascălu şi Mihai Constantin, la clubul Farul, Titi Tudor şi Gheorghe Bia, la lotul naţional de cadeţi. Palmaresul său mai cuprinde titluri naţionale la copii (2004) şi cadeţi (2006) şi locul doi la Naţionalele de cadeţi în 2005. Plecat mai multe luni pe an în cantonament cu lotul naţional, Ionuţ Bodilcu s-a concentrat după ce s-a întors de la Istanbul asupra învăţăturii. Elev la Liceul cu Program Sportiv, el a susţinut mai multe examene, iar săptămîna aceasta speră să termine cu bine clasa a noua. Mondialele de la Istanbul au reprezentat ultima sa competiţie la nivelul cadeţilor, Ionuţ Bodilcu urmînd să se prezinte din toamnă la antrenamentele lotului naţional de juniori.