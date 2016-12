Constanţa aşteaptă răspunsul Guvernului în legătură cu pasarela din Mamaia

Primăria Constanţa a căutat în fiecare an să vină cu ceva nou pentru turiştii care vin pe litoral. Evenimente de muzică şi modă, Formula 1 pe apă, Aero GrandPrix, recenta demonstraţie de Formula 1 a pilotului scoţian David Coulthard sînt doar cîteva dintre evenimentele organizate de Primăria Constanţa care au adus numeroşi turişti pe litoral. Pentru sezonul estival 2009, în vederea creşterii atractivităţii turistice a zonei Mamaia şi a extinderii unor facilităţi de agrement, s-a întocmit documentaţia aferentă obiectivului de investiţii „Pasarela Mamaia”, aflat în faza studiu de prefezabilitate, aprobat în şedinţa Consiliului Local al municipiului Constanţa din 23 aprilie. Prin realizarea acestui obiectiv se urmăreşte creşterea potenţialului turistic al zonei, ceea ce se înscrie în strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Constanţa şi a zonelor adiacente. Astfel, se continuă programul de reabilitare al staţiunii Mamaia, care, pe lîngă realizarea infrastructurii aferente capabile să susţină şi să încurajeze activităţile turistice în acest perimetru, vizează şi realizarea unor obiective/atracţii menite să înscrie staţiunea în cadrul circuitelor de referinţă pe plan mondial. Necesitatea şi oportunitatea realizării pasarelei este derivată din lipsa unei pasarele-ponton de acostament pentru preluarea turiştilor cu ocazia efectuării unor croaziere între staţiunea Mamaia şi Portul Tomis, cu vaporaşe şi goelete. Primarul Radu Mazăre declara, în 23 aprilie, că a purtat o serie de discuţii cu ministrul Turismului, Elena Udrea, pentru a sprijini acest proiect. Pentru a putea obţine fondurile de la Ministerul Turismului, Primăria şi Consiliul Local Municipal (CLM) Constanţa au nevoie de terenul de sub apă pe care se va construi această pasarelă. Ieri, în cadrul unei şedinţe extraordinare, a fost aprobată o hotărîre privind emiterea acordului Consiliului Local Constanţa în vederea promovării unei hotărîri de Guvern pentru transmiterea în administrarea CLM a unei suprafeţe de teren aflată în proprietatea publică a statului, în Mamaia. Suprafaţa de 2.129 de mp urmează a fi trecută din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“- Direcţia Apelor Dobrogea Litoral şi ulterior în administrarea CLM Constanţa. Radu Mazăre a declarat ieri că este necesară acestă hotărîre de Guvern pentru a se putea lua banii de la Ministerul Turismului. „Noi aici, pe plan local, ne mişcăm repede, pentru că este interesul nostru. Aşteptăm acum să vedem cît de repede se mişcă şi cei de la Ministerul Turismului. Eu am speranţa că, în acest sezon estival, turiştii vor avea ocazia să se plimbe cu ambarcaţiunile pe care le vom achiziţiona şi care vor acosta la această pasarelă“, a afirmat Mazăre. În şedinţa Consiliului Local din 23 aprilie, consilierii locali au aprobat şi participarea municipalităţii la înfiinţarea SC Agrement Nautic SA, alături de Consiliul Judeţean Cosntanţa, SC Mamaia SA, Consiliul Local Eforie şi un agent economic. Această societate urmează să achiziţioneze ambarcaţiunile de agrement ce urmează să opereze pe litoralul românesc.