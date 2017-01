Constanţa, atacată de gripă!

În urmă cu cîteva săptămîni, medicii avertizau că este posibil ca virusul gripal care a declanşat o epidemie în Spania să fi pătruns şi în ţara noastră. Presupunerile medicilor s-au adeverit, deoarece primele cazuri de gripă şi-au făcut deja apariţia. Şase cazuri au fost înregistrate în Bucureşti, patru în judeţul Constanţa şi tot atîtea în Iaşi. Alte două cazuri au fost depistate la Galaţi. Pe grupe de vîrstă, gripa a afectat doi copii sub cinci ani, unul din grupa 5 - 9 ani, doi adolescenţi din grupa 10 - 14 ani, doi din 15 - 19 ani, doi tineri din 20 - 24 de ani, trei la 25 - 29 de ani, trei la 40 - 44 de ani şi unul la 45 - 49 de ani. “Cele patru persoane care au fost diagnosticate cu gripă s-au prezentat la medic săptămîna trecută. Am recoltat probele şi le-am trimis la Institutul Cantacuzino. Astăzi (ieri - n.r.) am fost înştiinţaţi de Centrul de Supraveghere şi Control Boli Transmisibile că, din probele trimise pînă în prezent la Institutul Cantacuzino, au fost confirmate patru tulpini de virus gripal subtipul AH1N1, urmînd a se efectua identificarea tulpinii. Săptămîna aceasta am avut alte două cazuri de persoane care prezentau suspiciune de gripă. Au fost spitalizate şi am recoltat probe pe care le-am trimis, de asemenea, la Laboratorul Naţional pentru Gripă”, a declarat directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică, dr. Mihaela Dinisov. Apariţia acestor cazuri era aşteptată după ce, în statele UE, a fost înregistrată o creştere a numărului de afecţiuni. Gripa se manifestă cu temperatură mare, de peste 38 de grade Celsius, şi dureri musculare, medicii recomandînd antitermice, consum mare de ceaiuri şi suc de fructe, alimente bogate în fructe şi legume şi, mai ales, izolarea de colectivitate. Medicii susţin că virusul care a făcut primele victime în ţara noastră este de tipul AH1N1 - tulpina Solomon Islands. Specialiştii de la Institutul Cantacuzino spun că aceasta este o nouă tulpină de virus, originar din Insulele Solomon, care a luat locul tulpinei Noua Caledonie. Vreme de şase ani, aceasta a provocat epidemii în Europa, inclusiv în România. Infecţioniştii se aşteaptă ca numărul de îmbolnăviri de gripă să crească. La Constanţa s-a constatat şi o creştere a numărului de infecţii respiratorii cu 9% faţă de săptămîna trecută. 1.004 constănţeni au făcut pneumonie, 112 avînd nevoie de spitalizare, iar 1.798 de persoane au fost depistate cu infecţii respiratorii. Dintre acestea, 70 au necesitat internare. Specaliştii constănţeni recomandă, în continuare, vaccinarea antigripală şi prezentarea la medic, la primele semne de boală, pentru diagnostic şi tratament. De asemenea, se recomandă evitarea automedicaţiei.