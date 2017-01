Constanţa, capitala tenisului de masă românesc

ULTIMA REPREZENTAŢIE. Tenisul de masă constănţean a trăit duminică, în Sala Sporturilor, un moment istoric, cu ocazia ultimei etape din cadrul Superligii Naţionale pe echipe. Pentru prima oară, Constanţa a cucerit titlurile de campioană pe echipe, atât în competiţia fetelor, cât şi a băieţilor, devenind astfel capitala tenisului de masă românesc. Pregătită de Liliana Sebe şi Viorel Filimon, echipa LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa, în componenţa Cristina Hîrîci, Ioana Ghemeş, Anamaria Sebe, Andreea Filip şi Roxana Iamandi, a confirmat calculele hârtiei, încheind pe primul loc în competiţia fetelor pentru al optulea an consecutiv. Ultima etapă, desfăşurată la finalul săptămânii, la Constanţa, le-a adus constănţencelor trei victorii clare: 9-3 cu CS Hidroconstrucţia Slatina, 9-0 cu CSM LPS Bistriţa şi 9-0 cu CS Tehnopres Iaşi. Clasament final fete: 1. LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa, 2. CS Hidroconstrucţia Slatina, 3. CSM LPS Bistriţa, 4. CS Tehnopres Iaşi.

Jucătoarele au trăit momentul la cote înalte, mai ales că au jucat pentru ultima oară în această formulă, urmând să plece la echipe de peste hotare. „Cu această ocazie, vreau să le mulţumesc fetelor pentru toate rezultatele obţinute pe plan intern şi extern, să le urez succes la noile cluburi. Sper ca până la pensie să mai scoatem o generaţie”, a mărturisit, cu lacrimi în ochi, Viorel Filimon. „Ne-am obişnuit deja să luăm titlul an de an, dar de această dată a fost mai deosebit, pentru că şi băieţii au obţinut aceeaşi performanţă. Din păcate, se sparge gaşca, dar sper să se formeze o echipă nouă, omogenă, care să continue seria succeselor. Eu voi pleca din vară în Spania şi trăiesc un moment de nostalgie, pentru că am jucat pentru ultima oară în această formulă”, a explicat liderul actualei echipe, Cristina Hîrîci. „Ştiam că vom lua titlul. Primele etape au fost mai grele, apoi totul s-a aşezat pe făgaşul normal. Este ciudat, pentru că am jucat ultima oară pentru această echipă. Aici am crescut, aici am copilărit, dar vine momentul când trebuie să schimbi ceva”, a adăugat Ioana Ghemeş, care va pleca tot în Spania. „Pentru mine este al treilea titlu, pentru că doi ani am jucat la Galaţi. Din păcate, din vară plecăm toate peste hotare, unde ne este mai uşor şi se câştigă mai mult. Avem nevoie de provocări, pentru că altfel totul riscă să devină o rutină”, a completat Anamaria Sebe, care se va muta în această vară în Turcia. „Titlul este o tradiţie, care se va încheia însă în această vară. Nu ai cum să păstrezi jucători de valoare în actualele condiţii. În ultimii ani, au plecat două echipe: Necula, Samara, Mămăligă, Hîrîci, Ghemeş şi Sebe”, a spus directorul LPS “Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai.

PREMIERĂ LA BĂIEŢI. La al doilea an de la înfiinţare, formaţia Tenis Masă Constanţa a cucerit titlul de campioană, la capătul unui sezon perfect, în care a obţinut victorii pe linie. În ultima etapă, echipa constănţeană, în componenţa Andrei Filimon, Cristian Grigore, Alexandru Cazacu, Bogdan Simion şi Lucian Munteanu, antrenori Andrei Filimon şi Stelian Haşoti, a bifat trei succese clare: 9-3 cu ACTT II Bucureşti, 9-3 cu CSM LPS Bistriţa şi 9-2 cu CS Ateneu Reşiţa. Clasament final băieţi: 1. Tenis Masă Constanţa, 2. ACTT II Bucureşti, 3. CS Ateneu Reşiţa, 4. CSM LPS Bistriţa. „Este o bucurie enormă pentru că am cucerit primul titlu pe echipe la băieţi pentru tenisul de masă constănţean. Este şi pentru mine o premieră, întrucât am plecat la o vârstă fragedă la un club din străinătate, iar această performanţă îmi lipsea din palmares. Mă aşteptam să luăm campionatul, pentru că ştiam ce pot, dovadă că nu am pierdut nici măcar un meci. Şi băieţii au jucat foarte bine şi au mers perfect tot sezonul. Vrem să jucăm în sezonul următor în cupele europene, dar trebuie să întărim echipa. Suntem în tratative cu un jucător chinez”, a declarat artizanul acestui succes, Andrei Filimon. „Sunt fericit, mai ales că este primul meu titlu într-o întrecere de seniori. Anul trecut am încheiat pe locul secund, dar ne-am antrenat mai bine, am fost mai omogeni, mai motivaţi şi mai uniţi”, a adăugat mezinul Lucian Munteanu, care este încă junior.

„În acest sezon, specialiştii în sport din Constanţa au scris de două ori istorie, câştigând în premieră titlul la volei feminin şi la tenis de masă băieţi. Îl felicit pe Andrei Filimon, care a gândit această echipă, sprijinită de Consiliul Judeţean Constanţa. Nu înseamnă că meritele fetelor, care sunt din nou campioane, sunt mai mici. Constanţa este capitala tenisului de masă românesc, graţie acestui trio de antrenori, Viorel Filimon, Stelian Haşoti şi Liliana Sebe, care muncesc extraordinar de 20 de ani”, a spus directorul DSJ, Elena Frîncu. Proaspeţii campioni şi-au primit tricourile de campioni pe acordurile tradiţionalei “We are the champions”, înconjuraţi de artificii şi confeti.