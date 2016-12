Constanţa decide reprezentanţii României la Olimpiada Internaţională de Ştiinţă

Timp de câteva zile, municipiul Constanţa a devenit arena în care cei mai buni elevi din ţară îşi demonstrează măiestria la disciplinele fizică, chimie şi biologie. Până pe 19 iulie, oraşul nostru găzduieşte cea de-a şaptea ediţie a Olimpiadei Naţionale de Ştiinţă pentru Juniori, organizată de Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa. La ediţia din acest an s-au înscris 118 elevi, dintre care 113 s-au prezentat, ieri, la prima probă din cadrul competiţiei, proba practică, care a avut loc în incinta Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa. Faţă de celelalte olimpiade naţionale, Olimpiada de Ştiinţă este mult mai solicitantă pentru participanţi, care susţin două probe (una practică şi una teoretică), ambele verificând cunoştinţele dobândite la trei discipline: biologie, chimie şi fizică. „Subiectele au fost complexe şi laborioase la toate cele trei discipline. La chimie pot afirma că a fost mai greu ca anul trecut, iar la biologie, mai uşor. Mă aştept la o notă bună”, a spus unul dintre candidaţii constănţeni la olimpiadă, Costin Dobrin, elev în clasa a IX-a la CNMB. La ediţia din acest an, lotul constănţean este format din 10 elevi (cinci de la CNMB, doi de la Liceul Teoretic „Ovidius” şi câte unul de la Şcoala Generală Castelu, Şcoala Generală Valu lui Traian şi Şcoala Generală „Ferdinand” Constanţa). „În urma acestei etape, candidaţii clasaţi pe primele 15 locuri vor fi selectaţi pentru a face parte din lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, care are loc în Iran, în decembrie 2012”, a declarat preşedintele Comisiei Centrale a Olimpiadei, inspectorul general din cadrul Ministerului Educaţiei Daniela Bogdan, prezent la Constanţa. Cei 15 elevi din lotul lărgit se vor pregăti, la Bucureşti, cu profesori universitari, după care vor susţine alte trei probe de baraj în urma cărora vor fi aleşi şase candidaţi pentru lotul restrâns al României, care vor pleca în Iran.

DE FIECARE DATĂ, VICTORIOŞI Începând cu 2006, elevii români care au participat la fazele internaţionale ale olimpiadei s-au întors victorioși acasă, de fiecare dată. Printre cei care au luat medalii în străinătate la Olimpiada de Ştiinţe s-au numărat şi elevi constănţeni, judeţul nostru putându-se mândri, mulţumită eforturilor lor, cu două medalii de argint, două medalii de bronz şi o medalie de aur, toate cinci aparţinând unor elevi de la CNMB. În aceste condiţii, nu este de mirare că unitatea de învăţământ constănţeană a fost aleasă pentru a găzdui cele două probe, astăzi desfăşurându-se proba teoretică.