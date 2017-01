Constanţa, Delta Dunării, Maramureşul şi Transilvania, în noul serial difuzat de Travel Channel în 130 ţări

Maramureşul, Transilvania, Delta Dunării şi Bucureştiul vor fi promovate prin intermediul gastronomiei româneşti într-un nou serial, intitulat "Aventuri cu mâncare şi vin, în România", care va avea premiera pe 23 mai, de la ora 20.00, la televiziunea Travel Channel. Seria de documentare "Aventuri cu mâncare şi vin, în România / Food and Wine Adventures: Romania" este un program prezentat de Jenny Powell, o cunoscută vedetă de televiziune din Marea Britanie, şi Olivier Magny, un expert în vinuri din Paris. Noua serie cuprinde şase episoade de câte 30 de minute, care vor fi difuzate în România, pe Travel Channel, în fiecare sâmbătă.

Seria "Aventuri cu mâncare şi vin, în România" a fost lansată oficial într-un eveniment organizat marţi seară, la Bucureşti, de reprezentanţii companiei Scripps Networks Interactive, care deţine Travel Channel. La eveniment au participat, printre alţii, vedeta britanică Jenny Powell şi Andrew Grieve, Vice President of Advertising Sales pentru Marea Britanie şi regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa), în cadrul Scripps Networks Interactive Inc. În afară de România, noul serial urmează să fie difuzat în următoarea perioadă în toate cele 130 ţări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi zona Asia-Pacific în care Travel Channel emite în prezent, după cum au declarat, pentru Mediafax, reprezentanţii companiei Scripps Networks Interactive Inc.

La evenimentul organizat marţi seară la Bucureşti a fost proiectat şi primul episod din această serie, care este dedicat Maramureşului, oraşului Baia Mare şi cimitirului de la Săpânţa. Următoarele episoade din seria "Aventuri cu mâncare şi vin, în România" sunt dedicate, pe rând, altor zone importante din România, respectiv Braşov, Cluj, Constanţa, Arad şi Bucureşti.

În noua serie "Aventuri cu mâncare şi vin, în România", Jenny Powell şi Olivier Magny pornesc într-o călătorie de descoperire culinară prin România. Aceştia prezintă mici producători care lucrează încă după metode tradiţionale, vizitează târguri de produse, podgorii şi ferme şi mănâncă într-unele dintre cele mai bune restaurante din ţară. În vizita lor, Jenny şi Olivier se îndreaptă spre nord, către Maramureş, înainte de a intra în Transilvania, ajungând în cele din urmă pe ţărmul Mării Negre.

CAMPANIA DE PROMOVARE A ROMÂNIEI CONTINUĂ "Aventuri cu mâncare şi vin, în România" îşi propune să continue campania de promovare a României prin intermediul Travel Channel, începută prin trilogia documentară "Wild Carpathia", care a fost difuzată în perioada 2011 - 2013, la nivel internaţional, de această televiziune. Spre deosebire însă de "Wild Carpathia", în care România a fost promovată şi prin intermediul unor personalităţi precum prinţul Charles al Marii Britanii, principesa Margareta şi Ivan Patzaichin, noul serial "Aventuri cu mâncare şi vin, în România" nu va pune accentul pe astfel de persoane celebre, ci pe oameni obişnuiţi şi pe lucruri şi locuri ascunse şi inedite.

FILMĂRILE AU ÎNCEPUT LA CONSTANŢA "Încercăm să facem cunoscuţi în această serie oamenii din spatele cortinei. Am încercat pe cât posibil să căutăm lucrurile ascunse şi oamenii de zi cu zi", a explicat atunci producătorul Eoin O'Shea, pentru Mediafax. "Primul nostru spaţiu de filmare a fost în Constanţa. Am călătorit apoi spre Tulcea, pentru a ajunge în Delta Dunării, unde am învăţat cum se face vinul de nisip şi am învăţat să gătim supă de peşte. Jenny Powell chiar a mers cu unul din localnici la pescuit în lacul său preferat", mai spunea la momentul respectiv producătorul seriei documentare, precizând că ultimele cadre au fost filmate în Centrul Vechi din Bucureşti, printre spaţiile vizitate de echipa Travel Channel numărându-se şi Hanul lui Manuc. Tot atunci, cei doi prezentatori ai seriei, britanica Jenny Powell şi francezul Olivier Magny, au declarat pentru Mediafax că au fost foarte impresionaţi de Delta Dunării, considerând că este "unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-au văzut până acum". Olivier, în special, a descris experienţa sa din Delta Dunării drept "una dintre cele mai extraordinare din viaţa sa".

JENNY POWELL, "MARE FAN AL MÂNCĂRII ROMÂNEŞTI" Totodată, prezentatoarea noii serii, Jenny Powell, declara pentru Mediafax, cu prilejul filmărilor, că este "un mare fan al mâncării româneşti", dar şi al procesului de preparare a gustărilor. "Oamenii îşi cultivă produsele pe care le folosesc în mâncare, pe care o fac singuri. Produsele sunt proaspete, autentice. Acest lucru nu prea se întâmplă mai ales în locul din care provin. Sper să nu pierdeţi toate aceste lucruri, aici, în România. Este minunat. Este vorba despre mâncare reală, proaspătă. Este reconfortant să vezi toate aceste lucruri. Am fost în casele oamenilor, în curţile lor, în fermele lor. Este un privilegiu că am putut să fac toate aceste lucruri", a explicat Jenny Powell.

Ea a mai spus că, prin intermediul mâncării, a putut să cunoască mai multe lucruri despre viaţa de familie a românilor, despre moştenirea lor culturală. "Şi a fost foarte aventuros totul, chiar mi-a plăcut foarte mult", a mai spus Jenny Powell.

PRECONCEPŢII Totodată, specialistul francez în vinuri Olivier Magny a recunoscut că a venit în România cu multe prejudecăţi, având în vedere "reclama negativă" pe care o fac unele persoane de etnie rromă în Franţa. "Am venit cu idei preconcepute, însă am ajuns să avem o mare apreciere faţă de România. Oamenii au fost foarte prietenoşi, calzi şi primitori. A fost un privilegiu să fim aici", a spus Olivier Magny. El a fost surprins în mod plăcut şi în privinţa calităţii vinurilor din România. "Nivelul acestora este mai ridicat decât am anticipat. Cred că este un loc nedescoperit pentru oamenii din Europa de Vest. Nimeni nu bea vin românesc, nimeni nu cunoaşte nimic despre vinurile româneşti. Cred că sunt multe lucruri de aflat şi de descoperit de către entuziaşti şi am fost foarte impresionat că, după perioada comunistă, a fost o reală provocare pentru producătorii de vin să realizeze tranziţia la noile standarde. Am fost surprins în mod plăcut (...). Şi ne-a plăcut mâncarea, am fost impresionaţi de gustul şi de calitatea produselor, ceea ce nu este foarte uşor de obţinut în locurile de unde venim noi. Mâncarea are gust de mâncare", a mai spus Olivier Magny.