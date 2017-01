Constanţa, destinaţie preferată pentru Circul “Acquatico Bellucci”

După ce, timp de o lună şi jumătate, a oferit clipe de neuitat celor care i-au trecut pragul şi au asistat la spectacolele pregătite în aşa manieră încît totul să fie perfect, Circul “Acquatico Bellucci” a susţinut, ieri, ultimul spectacol în faţa constănţenilor. “Acquatico Bellucci”, cel mai mare circ acvatic din lume, a ajuns la mijlocul lunii iulie la Constanţa, după ce a străbătut România în lung şi-n lat, din Banat şi Transilvania, pînă în Moldova şi apoi Oltenia, iar acum se îndreaptă către Bucureşti. Artiştii acrobaţi din Italia au surprins la fiecare spectacol cu numere unice de dresaj cu crocodili de Nil, pinguini, hipopotami sau şerpi veninoşi. “Ne-am simţit foarte bine la Constanţa. Am avut un succes foarte mare în rîndul spectatorilor constănţeni. Ceea ce ne-a satisfăcut cel mai mult a fost faptul că spectacolul nostru a plăcut. Aceasta este bucuria noastră cea mai mare”, a declarat directorul Circulului “Acquatico Bellucci”, Sonny Medini. Artiştii Circului “Acquatico Bellucci” nu au oferit clipe de bucurie numai celor care au plătit biletul de intrare, conducerea circului oferind, pe timpul prezenţei sale, o adevărată lecţie de umanitate. Aprox. 4.000 de copii din mediul rural constănţean au avut ocazia să asiste, gratuit, la spectacolul oferit de artiştii circului, prin intermediul programul Consiliului Judeţean Constanţa “Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2008”. “Am colaborat foarte bine cu reprezentanţii CJC şi ai Primăriei Constanţa. Ne-am bucurat că avem cu cine să discutăm despre ideile şi proiectele pe care vrem să le derulăm la Constanţa. Ne-a făcut o mare plăcere să primim copiii din mediul rural care nu au oricînd posibilitatea să vizioneze un program de circ”, a mai spus Sonny Medini. De asemenea, impresionată de drama victimelor inundaţiilor din Moldova şi Maramureş, conducerea Circului “Acquatico Bellucci” a decis, în urmă cu două săptămîni, să întindă o mînă de ajutor şi celor loviţi de furia apelor. “Am dorit să acordăm sprijinul nostru financiar celor care au rămas fără case, dar şi să sensibilizăm opinia publică în această problemă. Noi am mai fost în turnee naţionale în România, inclusiv în Moldova şi poate că am susţinut spectacole în faţa celor care acum au fost loviţi de inundaţii. Avînd în vedere că oriunde am fost în această ţară ne-am simţit foarte bine, nu puteam rămîne indiferenţi la ceea ce se întîmplă cu aceşti oameni”, a mai spus Medini. Prin această acţiune, reprezentanţii circului au oferit sinistraţilor suma de 10.000 lei. Întrebat dacă circul se va întoarce la Constanţa, Medini a spus că, anul viitor, oscilează între a veni din nou în România şi a merge în Spania. “Nu ştim sigur dacă vom reuşi să ajungem anul viitor, însă în 2010 cu siguranţă vom reveni pe litoralul românesc”, a adăugat Medini.