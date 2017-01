Constanța devine capitala europeană a arheologilor

Arheologi și istorici români, dar și de peste hotare sunt așteptați, în aceste zile, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), unde se va desfășura, timp de trei zile, începând de joi, 6 octombrie, cea de-a 49-a ediție a Sesiunii Științifice Internaționale „Pontica”, cu tema „Istorie și arheologie în spațiul vest-pontic”. La eveniment participă peste 100 de istorici și arheologi din Anglia, Franța, Italia, Bulgaria și România - București, Iași, Cluj, Sibiu și Constanța.

Deschiderea oficială va avea loc joi, 6 octombrie, de la ora 11.00, în sala „Adrian Rădulescu”. După aceea, de la ora 13.00, vor fi lansate anuarul „Pontica”, volumul XLVIII (2015-2016), și lucrările „Moesica et Christiana: studies in honour of Professor Alexandru Barnea”, editată de Adriana Panaite, Romeo Cîrjan și Carol Căpiță, și „Monede bizantine descoperite în mediul rural din nordul Dobrogei, secolele VII-XV”, de Gheorghe Mănucu-Adameșteanu.

Considerată „cartea de vizită” a MINAC, revista „Pontica” are 48 ani de apariție neîntreruptă, în paginile sale semnând peste 502 autori, care au scris peste 1.296 de articole, dintre care 238 în limbi străine - franceză, engleză, germană și italiană. Din 2008, revista „Pontica” a fost clasificată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) în categoria B+. În anul 2011, odată cu reorganizarea CNCSIS și constituirea Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS), revista a fost reevaluată, rămânând în categoria B.

Citește și:

Arheologi din întreaga lume, așteptați la „Pontica“

Arheologia dobrogeană, „vedeta” Sesiunii „Pontica”

Constanța, capitala europeană a arheologilor și istoricilor