Constanţa, din nou lider la proiecte depuse şi finanţări obţinute prin POR

2011 a fost un an bun în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene prin intermediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE). Reprezentanţii instituţiei de la Biroul Judeţean Constanţa au tras linie la final de an şi s-au declarat mulţumiţi de rezultatele pe care le-au obţinut pentru că acestea coincid cu targetul propus la finele anului trecut. Constanţa este pentru al doilea an fruntaşă la numărul mare de proiecte depuse, dar şi la finanţările obţinute prin intermediul ADR SE. Consultantul în management pe Programul Operaţional Regional din partea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Est, Cornelia Corşate, a declarat că, până la finele acestui an, în total, au fost semnate 281 de contracte de finanţare, valoarea totală solicitată fiind de 363,69 milioane de euro. „Am reuşit să accesăm 68% din banii alocaţi regiunii noastre pentru perioada 2007-2013”, a declarat Cornelia Corşate. Pe partea de sprijinire a dezvoltării durabile a oraşelor, pe poli de creştere urbană, au fost semnate 32 de contracte a căror valoare solicitată ajunge la 71,58 de milioane de euro, pe centre urbane sunt deja semnate 20 de contracte, iar pe poli de creştere urbană sunt finanţate 11 contracte. Nici pe partea de infrastructura drumurilor nu stăm rău, fiind semnate deja 15 contracte. Cele mai recente contracte semnate prin intermediul ADR SE sunt două cereri de finanţare venite din partea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Medgidia. Valoarea celor două cereri de finanţare ale autorităţilor din Medgidia ajunge la 11,42 de milioane de lei.