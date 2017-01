Constanța, din nou sub ape? Pe ce străzi nu trebuie să circulați

Veneția se mută la Constanța. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic valabilă pentru tot estul țării. Prognozele meteorologilor ne arată că, pe arii extinse, se vor cumula cel puțin 50 - 60 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că riscul să fim loviți de un imens val de inundații este iminent. Din ziarul „Telegraf” puteți afla care sunt străzile pe care NU trebuie să mergeți dacă nu vreți să fiți luați de val la propriu, ce trebuie să faceți pentru a nu vă confrunta cu probleme și cum s-au pregătit autoritățile pentru marele potop.

Pregătiți-vă pelerinele de ploaie, umbrelele și cizmele de cauciuc. Întreg județul Constanța se află sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale, începând din 11 octombrie, de la ora 18.00, până în 12 octombrie, la ora 20.00. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, se vor cumula cantități de apă ce vor depăși 50 - 60 de litri pe metru pătrat şi pe arii restrânse 80 - 90 litri pe metru pătrat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Protecție Civilă din cadrul Primăriei Constanța, sistemul de canalizare din oraș face față la maximum 30 - 35 de litri pe metru pătrat. Dat fiind acest fapt, putem spune că riscul de inundații este iminent.

PE UNDE NU TREBUIE SĂ MERGEȚI

Pe pagina de Facebook „Tractări Constanța” a fost publicată lista străzilor inundabile din municipiu. Potrivit sursei citate, cele mai mari riscuri sunt pe străzile: Tabla Buții și Tăbăcărie (cartierul Faleză Nord), Ahile Mihail (zona Delfinariu), Cuza Vodă, Ștefan cel Mare, Ion Vodă și bulevardul Ferdinand (zona centrală a orașului), Veniamin Costache și Moților (cartierul Palas), Frigului (cartierul Poarta 6), Merișor, Izvor și Steagului (cartierul Coiciu) și bulevardul 1 Mai. Totodată, cele mai periculoase intersecții pe timp de ploaie sunt cele dintre: strada Mihai Viteazu și bulevardul Ferdinand (Fantasio), strada Soveja și bulevardul Mamaia (Delfinariu), bulevardele Alexandru Lăpușneanu și Tomis (Dacia), precum și pe strada Soveja, în dreptul Palatului Copiilor. Amintim că, la ultimele două valuri de inundații care au lovit Constanța (dimineața de 19 septembrie și noaptea dintre 7 și 8 octombrie), cele mai mari probleme au fost înregistrate în intersecția dintre strada Mihai Viteazu și bulevardul Ferdinand. În zona respectivă, zeci de mașini au fost luate de ape.

CUM S-AU PREGĂTIT AUTORITĂȚILE PENTRU DEZASTRU

Reprezentanții Primăriei Constanța au constituit Comandamentul pentru Situații de Urgență, pentru a lua măsurile de prevenție necesare. Angajații IPC, împreună cu cei ai ISU Dobrogea, au montat marți, 11 octombrie, diguri gonflabile de protecție împotriva inundațiilor, în zona bisericii „Sfânta Maria” de pe bulevardul 1 Mai (zona Far - în apropierea Centrului de Scafandri) și în zona secției 5 de Poliție din cartierul Km 5. De asemenea, peste 2.000 de saci cu nisip sunt așezați pe străzile: Apusului, Izvor, Poporului, Steagului, Tabla Buții, Onești, Nicolae Negru, Ion Nenițescu, Răsuri. Alți saci cu nisip vor fi așezați la intrările în blocurile din zona bisericii „Sfânta Maria” din zona Far, dar și la cele de pe strada Teodor Speranția din cartierul Km 5. În același timp, angajații Direcției Gospodărire Comunală vor strânge frunzele adunate în jurul grătarelor de canalizare. De asemenea, șase echipaje de alpiniști utilitari vor interveni, acolo unde va fi cazul, pentru ridicarea copacilor sau crengilor căzute. Poliția Locală este pregătită să intervină cu șase echipe, pentru a ajuta la fluidizarea traficului și pentru a elimina eventualele probleme. Totodată, SC RAJA SA asigură permanența, pentru municipiul Constanța, cu 20 echipe a câte 4 oameni care monitorizează zonele de risc (str. Ahile Mihail, biserica „Sfânta Maria” din zona Far, cartierele Km 4-5 și Km 5, zona Dacia, zona Delfinariu). Reprezentanții SC RAJA SA vor suplimenta echipele de intervenție, dacă va fi cazul. Echipajele sunt dotate cu vidanje și pompe de mare putere.

CE TREBUIE SĂ FACEȚI PENTRU A EVITA PROBLEMELE

Pentru a nu vă transforma în victime ale calamității, specialiştii ISU „Dobrogea” vă recomandă să evitați să vă adăpostiți, să mergeți sau să parcați prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum şi a imobilelor aflate în construcţie. Totodată, trebuie să sistați toate activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime, să închideți toate ferestrele, să evitați stâlpii, să nu atingeți firele căzute la pământ şi să ocoliți acumulările de apă din zonele cu pericol potenţial de electrocutare. Este recomandat, de asemenea, să vă adăpostiți în imobile care prezintă siguranţă, inclusiv în sediile instituțiilor publice.

UNDE SUNI DACĂ AI PROBLEME

Constănțenii sunt îndemnați să nu își lase autovehiculele în zone în care există riscul prăbușirii vreunui copac ori pe grătarele de canalizare, pentru a nu îngreuna acțiunea reprezentanților Primăriei. Locuitorii pot semnala permanent orice problemă la dispeceratul Primăriei (0241/55.00.55), dispeceratul Serviciului de Spații Verzi (0241/48.81.71 sau 0722.54.53.66), dispeceratul IPC (0241/48.81.66 și 0241/48.81.08), dispeceratul Poliției Locale (0241/48.42.05) sau la dispeceratul RAJA (0241/66.44.44).

