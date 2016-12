Constanța, Dobrogea turistică și Delta Dunării, promovate la Bruxelles

09:19:47 / 29 Septembrie 2016

isi promoveaza neputinta

Mie imi este rusine sa invit prieteni din strainatate intr-un oras atat de prost administrat precum Constanta: peste tot cladiri vechi si frumoase lasate in ruina, peste tot cladiri noi, urate si neterminate, parcuri neingrijite, mai ales malurile lacului Tabacarie care stau sa se prabuseasca, nici un fel de plan urbanistic arhitectural. Au facut acele sarcofage in fata City Mall care vara se incing si tin cald toata ziua si toata noaptea in loc sa faca spatiu verde si o fantana arteziana. Si cu toate astea, au curaj sa se duca sa-si promoveze neputinta la Bruxelles! Rusine