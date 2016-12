Constanţa este pregătită pentru Class One Romanian Grand Prix

Pregătirile pentru cel mai important eveniment sportiv al anului în România, Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, au intrat pe ultima sută de metri. Ajunsă la a treia ediţie, competiţia promite un spectacol total, mai ales că va bifa o premieră în istoria Class One World Powerboat Championship, echivalentul Formulei 1 pe apă, programînd două curse, una sîmbătă şi una duminică. Ieri, organizatorii de la Power Marine au susţinut o conferinţă de presă, cu ocazia vizitei în România a reprezentanţilor International Offshore Team Association (IOTA), la care au participat primarul oraşului Constanţa, Radu Mazăre, directorul executiv al IOTA, Pasquale Sesana, directorul DADL, Laurenţiu Marin, şi administratorul Power Marine, Ionuţ Barbu. Venit în inspecţie la Constanţa, Sesana s-a declarat încîntat de felul în care organizatorii s-au pregătit pentru găzduirea celei de-a treia etape din acest sezon. “De fiecare dată cînd vin la Constanţa mă aşteaptă cîte o surpriză, o mare schimbare în sensul bun al cuvîntului. Tuturor celor implicaţi în acest fenomen le place Constanţa, ştiu deja oraşul şi sperăm să venim aici şi în următorii zece ani. Circuitul va fi la fel ca şi anul trecut, pentru că a fost perfect şi cred că acesta este unul din punctele forte ale etapei de la Constanţa. An de an, lacul a fost mai bun şi în acest moment este pregătit pentru cursă. În primul an a trebuit să îi învăţăm pe organizatori ce au de făcut, dar acum ştiu deja pentru că au căpătat experienţă. Este îndeplinit standardul pe care îl cerem în fiecare locaţie şi vom avea pe lac 6 bărci cu scafandri şi paramedici, 2 bărci de la pompieri, una de remorcare şi altele care vor asigura siguranţa”, a explicat Sesana. Pentru o organizare cît mai bună, organizatorii au curăţat lacul de obstacole, cu ajutorul Primăriei Constanţa, al Consiliului Judeţean Constanţa şi al sponsorilor. “Vreau să mulţumesc firmei Power Marine, care a curăţat lacul de obstacole. Acum, poţi face schi nautic, poţi face windsurf, poţi merge cu barca pe lac, pentru că nu mai sînt obstacole. Nu mai rişti să-ţi spargi elica într-un pietroi sau să mergi cu surful, să agăţi vreun obstacol şi să cazi în cap. În rest, lucrurile sînt în regulă. Vor fi mai multe surprize pe care le vor oferi organizatorii şi concurenţii, în aşa fel încît show-ul să fie maxim”, a declarat primarul oraşului Constanţa, Radu Mazăre. În plus, cu o săptămînă înaintea cursei, stuful de pe marginea lacului va fi tăiat pentru a asigura o vizibilitate cît mai bună pentru spectatori.

Un plus pentru turismul pe litoral

Organizarea Class One Romanian Grand Prix reprezintă şi un mare plus pentru turismul de pe litoral, sezonul extinzîndu-se datorită acestui eveniment pînă la sfîrşitul lunii august. “Dacă pînă acum, după Sfînta Maria se termina sezonul, am reuşit să schimbăm acest lucru şi sezonul este spre final abia după cursa de bărci. Asta înseamnă tradiţie şi un lucru care merge bine. Ştiu că sînt mulţi care vor ţipa că de ce mai organizăm această cursă şi de ce mai facem evenimente, dar vreau să spun că, în contextul actual al turismului mondial, sînt mulţumit de ce se întîmplă la Mamaia. Este singurul loc din România unde se întîmplă ceva, este forfotă şi sînt turişti. Categoric, dacă facem comparaţie cu ce s-a întîmplat anul trecut, este ceva mai rău, dar nu este un dezastru. Am citit într-un ziar că pensiunile din Bran sînt în faliment, iar pe Valea Prahovei nu este picior de turist. Trebuie să facem mai multe evenimente, pentru că dacă o luăm pe tobogan, nu ne mai oprim”, a explicat primarul Radu Mazăre.

Desfăşurarea etapei de la Constanţa este cu atît mai importantă, cu cît alte oraşe nu s-au putut ţine de promisiunea organizării curselor, Moscova (Rusia) şi Alicante (Spania) retrăgîndu-se din cauza problemelor financiare. “Bugetul este mai mic decît anul trecut, dar ne-am limitat la minimum necesar pentru ca evenimentul să se desfăşoare în siguranţă. Banii au fost asiguraţi de Primăria Constanţa şi Consiliului Judeţean Constanţa, cîte 400.000 de euro, de la sponsori, 350.000 de euro şi de la Power Marine, 200.000 de euro. Există un contract ferm semnat cu IOTA şi, dacă nu am fi organizat etapa, ar fi trebuit să achităm în jur de 500.000 de euro. Faţă de alte locaţii, unde spectacolul este doar pe apă, Constanţa are avantajul de a oferi distracţie şi pe uscat”, a spus Ionuţ Barbu, administrator Power Marine.