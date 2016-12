Constanţa, gazda CN Qwan Ki Do pentru copii şi juniori

La sfârşitul acestei săptămâni, sâmbătă şi duminică, la Constanţa se va desfăşura Campionatul Naţional Qwan Ki Do pentru copii şi juniori. Qwan Ki Do este una dintre cele mai vechi şi, în acelaşi timp, una dintre cele mai moderne Arte Marţiale vietnameze. Qwan Ki Do-ul cere un efort deosebit în practică, dar aduce în schimb echilibru fizic, mental şi emoţional. Federaţia Română de Qwan Ki Do a desemnat clubul constănţean “Guom“ să organizeze ediţia din acest an a Campionatului Naţional pentru a celebra cei 10 ani de activitate în Constanţa. În România, anul acesta se împlinesc 30 de activitate a stilului Qwan Ki Do.

La competiţie vor participa sportivi de la 15 cluburi din ţară, iar judeţul Constanţa va fi reprezentat de sportivii cluburilor “Guom“ şi “Hung“ din Constanţa şi “Song Long“ din localitatea 23 August. Sâmbătă, între orele 9.00-15.00, la Sala Tomis, iar după amiază, de la ora 15.00, la Sala Sporturilor, vor avea loc calificările, iar duminică se vor disputa partidele în urma cărora vor fi cunoscuţi noii campioni naţionali. Gala de duminică, care va avea loc la Sala Sporturilor, va începe la ora 11.00, cu prezentarea participanţilor, urmată de un program demonstrativ (dansul dragonului) şi o piesă de teatru care va descrie viaţa maestrului fondator al acestui stil, Pham Xuan Tong. Apoi vor avea loc finalele (probe de luptă şi probe tehnice), urmate de gala de premiere şi de un program artistic susţinut de Iuliana Puşchilă, o tânără de 15 ani, din Mangalia, cunoscută în mediul muzical pentru vocea sa deosebită.

Sâmbătă, la ora 10.00, la Hotelul “Parc” din Mamaia, va avea loc o conferinţă de presă prilejuită de organizarea acestei competiţii la Constanţa.