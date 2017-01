Constanţa, în ajutorul semenilor

Prima zi a proiectului Banca de Alimente a Crucii Roşii Române (iniţiativă a Crucii Roşii, preluată după modelul unor proiecte similare, derulate cu succes în ţări din UE, precum şi în SUA şi Canada - n.r.) - care presupune colectarea de alimente neperisabile prin donaţii/sponsorizări, stocarea şi distribuirea acestora către persoanele vulnerabile din întreaga ţară - a demarat cu dreptul la Constanţa. Mai mulţi directori de instituţii, politicieni, dar şi oameni de rînd au răspuns apelului reprezentanţilor Crucii Roşii şi au venit să acorde sprijin. Directorul Direcţiei pentru Sport a Judeţului (DSJ) Constanţa, Elena Frîncu, a venit la hipermarketul Carrefour - magazin partener - însoţită de nepotul său. Ea nu a uitat că a trecut prin momente grele şi că bunul Dumnezeu a ajutat-o. “Întotdeauna mi-a plăcut să dăruiesc, să-i văd pe cei care primesc darurile că sînt bucuroşi”, spune directorul DSJ. Şi directorul Direcţiei de Muncă, Valentina Munteanu, s-a alăturat oamenilor de bine şi a umplut coşul cu alimente: “Este un gest pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l facă”. Viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, apreciază iniţiativa celor de la Crucea Roşie ca fiind una lăudabilă. “Am încercat să mobilizez mai mulţi prieteni. Am trimis 200 - 300 de mesaje tocmai pentru a face cunoscută acţiunea şi pentru a acorda ajutor. Nu am venit aici ca să dau declaraţii, ci ca să ajut”, a declarat Făgădău. Şi din partea Prefecturii şi Consiliului Judeţean Constanţa au fost umplute coşuri cu alimente neperisabile, pentru cei care au nevoie de ajutor. Senatorul social democrat de Constanţa Nicolae Moga a dorit, la rîndul său, să contribuie la alcătuirea Băncii de Alimente. “Clasa politică trebuie să se implice şi să rezolve cît mai rapid aceste probleme”, spune senatorul. Deputatul PSD de Constanţa Matei Brătianu este un alt politician care a umplut, la propriu, coşul cu alimente. S-a întors special de la Bucureşti pentru a putea să participe la acţiunea caritabilă. “Este de datoria noastră şi mă bucur că am putut să ajung cu bine şi să cumpăr alimente pentru cei care au nevoie. Şi pe mine m-a ajutat Dumnezeu cînd am avut nevoie, aşa că şi eu, la rîndul meu, voi ajuta”, a spus deputatul. Politicianul a umplut coşul cu o serie de alimente, de la făină, zahăr, mălai, orez şi pînă la conserve, dulciuri, dar şi cafea. “Casiera se uita puţin ciudat la mine că am luat şi cafea. Poate că oamenii la care vor ajunge pachetele nu au băut o cafea niciodată sau, dacă au băut, au băut o dată pe an. Nu este un lux”, a mai spus deputatul. S-au alăturat proiectului directorul Direcţiei pentru Protecţia Copilului, Petre Dinică, directorul Colegiului Naţional Mircea cel Bătrîn, Vasile Nicoară, preşedintele PSD municipiu Constanţa, Gelu Dae, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju, directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică, dr. Cătălin Grasa, şi nu numai.

Distribuţia alimentelor se va face pe baza anchetelor sociale efectuate de către filialele de Cruce Roşie, precum şi de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Pentru început, proiectul Banca de Alimente este implementat, timp de un an, în 13 localităţi din ţară: Arad, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Cluj, Focşani, Iaşi, Oradea, Piteşti, Sibiu, Suceava, dar şi Constanţa. “În zilele noastre, poate părea incredibil faptul că există zeci de mii de persoane care suferă de foame. Într-o societate responsabilă, orice persoană, cu un simplu gest, poate să ofere un ajutor considerabil semenilor dezavantajaţi din punctul de vedere social sau financiar, care nu-şi pot procura singuri hrana, aflîndu-se la limita subzistenţei. Proiectul Banca de Alimente oferă ocazia de a se implica direct, alături de Crucea Roşie, tuturor celor care doresc alinarea suferinţei persoanelor vulnerabile. Vă invit, din nou, să fiţi generoşi! Hrăniţi un vis, o lume fără foame!”, a declarat preşedintele Crucii Roşii Române, Mihaela Geoană. Pe lîngă mari hipermarketuri care sînt deja parteneri, pe plan local, în judeţul nostru au ales să fie alături de acest proiect Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. “Se vor realiza pachete de cîte 12 kilograme, după care vor fi donate familiilor sărace. În Constanţa sperăm că vom reuşi să ajutăm peste o sută de familii din tot judeţul, fie familii cu mulţi copii, fie care au vreun membru bolnav şi-şi dau mai toţi banii pe tratamente. Sperăm ca, în timp, să ajutăm cît mai multe familii”, a mai declarat Carmen Lungu.