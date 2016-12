Constanţa, în fruntea gimnasticii aerobice româneşti

Constanţa a contribuit decisiv la palmaresul excelent obţinut de delegaţia României la Campionatele Europene de gimnastică aerobică pentru juniori şi seniori, desfăşurate săptămâna trecută la Bucureşti. Marea surpriză a venit din partea Corinei Constantin, care a câştigat titlul continental la individual. „Parcă nu mă aşteptam să fie atât de bine. Mă simt cu adevărat împlinită şi nu voi uita niciodată ziua când am împlinit 20 de ani, pentru că am devenit campioană europeană”, a spus, cu lacrimi de bucurie în ochi, sportiva de la CS Farul Constanţa. Cealaltă medalie de aur la seniori a venit din partea trioului de legendă format din Mircea Zamfir, Valentin Mavrodineanu şi Petru Porime Tolan, toţi de la CS Farul, care a cucerit pentru a patra oară titlul european. „Îmi doresc ca anul viitor să revenim şi să ne recuperăm şi titlul mondial. Au fost două cicluri complete în care am câştigat tot ceea ce se putea şi vrem să ne păstrăm titlurile şi pe viitor. A fost un sentiment extraordinar să evoluăm acasă şi ne bucură faptul că a venit multă lume să ne vadă. Am muncit mult să ducem tricolorul pe cel mai înalt catarg în străinătate şi am vrut să facem acelaşi lucru şi acasă”, a mărturisit Mircea Zamfir.

La un pas de aur a fost România şi în proba de grup, unde CS Farul a avut trei reprezentante, Corina Constantin, Andreea Bogati şi Anca Surdu, dar româncele au luat doar medalia de argint, fiind învinse de Rusia, cu un grup format în totalitate din băieţi. „Noi punctăm mai mult la partea artistică şi tehnică, ei la dificultate. Suntem mândre că ne batem de la egal la egal cu băieţii”, a explicat Anca Surdu. Bucuria delegaţiei constănţene a fost cu atât mai mare cu cât alte patru medalii au fost obţinute în competiţia juniorilor, două de aur, prin Bianca Gorgovan, în proba de grup şi cea de trio, una de argint, prin Laviania Panaete la trio, şi una de bronz, prin Cristian Drăghici, la individual. „Juniorii reprezintă viitorul şi trebuie să asigurăm generaţia de mâine a gimnasticii aerobice româneşti”, a spus directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu.