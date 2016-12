Constanţa, în topul angajărilor la Bursa de Muncă!

Constanţa este în topul angajărilor pe loc în cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă, de la finele săptămânii trecute, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM). Într-un clasament elaborat la nivel naţional, după organizarea burselor generale în toate oraşele mari din ţară, în 19 aprilie, Teleorman s-a clasat pe primul loc - cu 133 de persoane angajate, iar pe locul următor s-a clasat Hunedoara, cu 130 de persoane angajate. Pe cea de-a treia poziţie se află Constanţa, cu 128 de norocoşi (119 cu studii medii şi nouă cu studii superioare) care au fost selectaţi pe loc, intervievaţi şi încadraţi în muncă în momentul depunerii CV-urilor. Cele mai multe angajări s-au făcut în unităţile hoteliere şi în restaurante. S-au ocupat 20 de posturi de cameriste, 18 posturi de ospătar şi câte 10 posturi de barman şi de bucătar. De asemenea, au fost făcute încadrări pe loc şi pentru ingineri în construcţii, lucrători în comerţ, zidari, zugravi, operatori calculator şi mecanici.

MII DE CONTRACTE DE MUNCĂ PE VARĂ Prefectul Constanţei, Eugen Bola, spune că, la nivelul judeţului nostru, se aşteaptă la încheierea a 6.000 şi chiar 7.000 de noi contracte de muncă pe perioadă determinată, pentru mai, când începe sezonul estival. „Din punct de vedere economic constituie un plus pentru economia judeţului”, consideră prefectul. Odată cu ocuparea celor 128 de posturi oferite de societăţi, a scăzut şi rata şomajului din Constanţa, care la finele lui martie era la 4,6%, în scădere cu 0,2% faţă de luna anterioară. Acelaşi trend de scădere se observă şi la nivel naţional. Directorul AJOFM, Carmen Răducu, spune că Bursa este o ocazie în care cererea şi oferta de pe piaţa muncii intră în legătură directă, ceea ce este un câştig pentru ambele părţi.

840 DE PERSOANE SELECTATE La ediţia din acest an a Bursei generale de muncă s-au prezentat 66 de agenţi economici care au oferit şomerilor constănţeni peste 1.400 de locuri de muncă, cele mai multe în sectorul turistic. Dintre cei 1.600 de constănţeni care au venit cu speranţa că se vor angaja, 840 de persoane au fost selectate în vederea încadrării în muncă. Purtătorul de cuvânt al AJOFM, Gabriela Spătaru, a declarat că, deocamdată, nu are niciun feed-back din partea agenţilor economici prezenţi la bursă, însă ei trebuie să anunţe instituţia în momentul în care fac angajări. „Aşa cum se întâmplă în fiecare an, abia după o lună de la organizarea bursei vom avea o situaţie cu angajările care s-au făcut după organizarea târgului de job-uri”, a declarat Spătaru. Surpriza ediţiei 2013 a Bursei Locurilor de Muncă a fost prezenţa a 24 deţinuţi aflaţi în semi-detenţie, de la Penitenciarul Poarta Albă, care au venit în căutarea unui loc de muncă. Toţi mai au de ispăşit câteva luni de pedeapsă şi tocmai de aceea şi-au manifestat dorinţa de a-şi găsi un loc de muncă. Prezenţa lor s-a datorat şi colaborării dintre Penitenciar şi AJOFM.