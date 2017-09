Constanţa, îngropată de vie de Primărie! Indicii calităţii vieţii, un gag stupid

09:34:08 / 17 August 2017

Pentru Lute

Nu ma intelegeti... Nu am vre-o afiliatie politica, toti imi sunt egali ( inutili ). Motivul pentru care am citit acest articol a fost pentru ca sunt de acord cu titlul. Sunt de parere ca indrumatorii (anteriori sau actuali ) acestui oras sunt zerouri a caror munca nu se vede absolut deloc in nivelul de trai. Nu se face absolut nimic in interesul general al populatiei, poate doar intr-un interes individual pe care nu il stiu sau agreez. Nu intentionam ca mesajul meu sa aiba conotatie politica fie ea pro sau contra in ochii oamenilor, intrucat nu urmarest acest subiect si recunosc ca nu ma pricep suficient cat sa urmaresc substraturile politicii defectuase. Cand citesc un astfel de articol, o fac in speranta ca ma documentez in legatura cu niste probleme mai exacte. Reiese perfect supararea autorului in ceea ce priveste conducerea acestui oras, nemultumire pe care o SUSTIN. Dar voiam sa difere de articolul unui blogger care doar isi exprima o parere, si sa imi ofere o situatie pe care o pot analiza si eu, nu motivari de genul : ai ramas blocat in trafic.