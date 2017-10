Constanța, îngropată în datorii! Ar putea pierde 500 DE MILIOANE DE LEI!

În câteva zile, municipiul Constanța ar putea să fie îngropat în datorii de, ATENŢIE!, APROAPE 500 DE MILIOANE DE LEI, adică mai mult de jumătate din bugetul local, care se ridică la aproximativ 900 de milioane de lei. Asta deoarece consilierii locali nu s-au înțeles asupra unui proiect care aproba tranzacția judiciară dintre Polaris M Holding și Primăria Constanța. Acesta stabilea, pe scurt, renunțarea de către Polaris la încasarea a 91 de milioane de euro sub formă de penalități, cu condiția achitării a 14 milioane de euro, suma rezultată din ajustările tarifare neacordate de Primăria Constanta începând cu 2011. O șansă pentru ca situația să se rezolve încă mai există. Totul este ca aleșii să se înțeleagă până în 5 octombrie, când se va judeca procesul dintre Primărie și Polaris.

La finele săptămânii trecute, o adevărată bombă exploda în Constanța. Nu, nu e vorba de vreo deflagrație a vreunei mașini-capcană sau a unei acumulări de gaze, ci de o explozie al cărei suflu ar putea să aibă efecte asupra bugetului local și, implicit, asupra cetățenilor. Totul s-a întâmplat în ședința Consiliului Local Muncipal Constanța de vineri, 29 septembrie, unde pe ordinea de zi s-a aflat o hotărâre prin care SC Polaris M Holding renunța la 413 milioane de lei (91 de milioane de euro) - bani ce reprezintă penalități de întârziere față de firma de salubritate şi câștigați în urma unei sentințe judecătorești - dacă Primăria achita o sumă de 63 de milioane de lei (adică 14 milioane euro), bani ce înseamnă ajustarea tarifelor de salubrizare începând cu anul 2012, care a fost impusă printr-o hotărâre judecătorească, dar care nu a fost pusă în aplicare nici până în ziua de azi. Mai precis, din 2012, municipalitatea a refuzat să ţină cont de inflaţie la calculul pentru salubrizare, fapt pentru care Polaris s-a adresat instanţelor de judecată și a obținut câștig de cauză pentru suma exorbitantă de 91 de milioane de euro de la Primăria Constanța. Între timp, s-a discutat despre un acord între administratorul Polaris, Eduard Martin, și primarul Decebal Făgădău, pentru suma de 63 milioane lei, sumă ce a fost stabilită de un executor extrajudiciar numit de instanță. Singura condiție era ca proiectul de hotărâre care stabilea acest acord să fie aprobat în CLM. Numai că, la ședința de vineri a CLM, propunerea a căzut la vot!

Punctul a picat din cauza faptului că 10 aleşi ai PNL plus un independent s-au abținut de la vot, iar trei consilieri ai PMP au votat „împotrivă“. Din păcate, voturile „pentru“ ale celor din PSD nu au fost suficiente, așa că Polaris M Holding este la numai un pas de a trece la executarea Primăriei. Asta se va întâmpla dacă administrația locală va pierde, definitiv, procesul cu Polaris, care se judecă la Curtea de Apel Iaşi, în 5 octombrie. Dacă firma de salubritate va câştiga în instanţă, practic, prin votul pe care l-au dat, consilierii locali PNL, PMP și independentul Andrei Popescu, municipiul Constanța va fi îngropat în datorii de, ATENŢIE!, APROAPE 500 DE MILIOANE DE LEI, adică mai mult de jumătate din bugetul local, care se ridică la aproximativ 900 de milioane de lei.

CUM JUSTIFICĂ LIBERALII VOTUL

Iminenta punere pe butuci a bugetului Constanței a dat liberalilor prilejul să se manifeste și să explice de ce s-au abținut de la vot. Duminică, la sediul PNL Constanța, mai-marii liberalilor de la malul mării, respectiv președintele Bogdan Huțucă, secretarul general al organizației, deputatul Robert Boroianu, și președintele organizației municipale, George Muhscină, au lansat săgeți împotriva celor care „se fac responsabili”. „În această situație dezastruoasă pentru comunitatea constănțeană, spectacolul public este cel puțin unul grotesc. Avem un primar care pozează într-un om al echilibrului, care face apel la rațiune, la armonizarea tuturor forțelor politice pentru a rezolva o problemă spre binele cetățeanului, omițând un lucru extrem de simplu: responsabilitatea dânsului pentru situație. Victimele sunt constănțenii. PNL s-a abținut pentru că un vot împotriva acestui proiect de hotărâre era unul care îndatora constănțenii peste orice limită. Crea o situație fără precedent, din punct de vedere bugetar. Condamna Constanța la subdezvoltare, omora servicii publice. Un vot pentru acest proiect era unul de ilegalitate, pentru că proiectul de vineri nu aducea la îndeplinire dispozitivul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile din 2012... Dorim să îl somăm pe primar cu privire la două aspecte: primul - să ducă la îndeplinire hotărârea judecătorească din 2012, să procedeze la actualizarea tarifelor, punând în spate documentația și fundamentarea efectuate de aparatul din cadrul Primăriei, întocmai cum a dispus instanța; al doilea - să iasă public și să își asume răspunderea pentru situația creată! Nu înțeleg tăcerea PSD pe acest subiect. Decebal Făgădău nu a ajuns independent primar, ci cu susținerea PSD!”, a spus Bogdan Huțucă.

Deputatul Robert Boroianu a spus, la rândul său, că suma de 63 milioane de lei ar putea fi incorectă, întrucât baza de plecare pe care Polaris ar fi invocat-o în instanță ar fi de 45 milioane de lei, ceea ce ar însemna că, din nou, Primăria ar putea plonja în ilegalitate. „Făgădău, de când a preluat funcția de viceprimar și apoi de primar, din 2016, de ce n-a pus această hotărâre definitivă și irevocabilă în aplicare? De ce a stat până în ultima secundă? De ce a trebuit Polaris să deschidă un nou proces și să ceară penalități, pentru că Primăria nu a fost în stare să pună în aplicare o hotărâre judecătorească? Care este foarte simplă: actualizarea tarifelor conform cu un indice INS - aparatul administrativ al Primăriei calcula, venea în CL, care aproba tariful, se făcea calculul, rezulta o sumă care se transmitea către Polaris. Dacă nu au știut cum să calculeze, să plece acasă! (…) S-ar putea ca dintr-un nou calcul să rezulte o sumă mai mică decât cea pe care expertul a făcut-o. Inițial, Polaris a avut ca punct de plecare o sumă de 45 de milioane de lei, mai mică! Noi avem un raport făcut de un expert numit de instanță, cu 63 de milioane de lei. Primăria nu este în stare să calculeze, să vedem exact care este suma?”, a spus Boroianu.

RECOMANDĂRILE LUI HUȚUCĂ

Pentru ca bugetul Constanței să nu aibă de suferit, șeful liberalilor constănțeni a precizat că, dacă primarul îl va invita la discuții pentru clarificări ori sfaturi financiare, va participa. Amintim că primarul Decebal Făgădău a afirmat că nu va renunţa la ideea de a trece prin Consiliul Local propunerea de a vota înţelegerea cu Polaris. „O să încerc să discut din nou cu aleşii locali, iar după aceea să convoc o şedinţă de îndată a Consiliului Local, care să se desfăşoare până la termenul de la Curtea de la Apel Iaşi“, a punctat edilul.

CONDUCEREA POLARIS ATENȚIONEAZĂ: 150.000 de euro penalități pe zi

După neînțelegerile din Consiliul Local, administratorul Polaris M Holding, Eduard Martin, a reacționat printr-un mesaj pe Facebook. „Urmare a respingerii tranzacției prin abținerea sau votul împotriva proiectului de hotărâre al unor consilieri locali, în calitate de administrator unic al Polaris M Holding, precizez că, după sentința care stabilea că Polaris are dreptul să încaseze 91 de milioane de euro sub formă de penalități, am făcut o ofertă prin care eram dispuși să renunțăm la penalități dacă se punea în executare sentința din 2012, prin care Polaris era îndreptățit să primească ajustarea de preț. Timp de 6 luni s-a discutat o formă de tranzacție judiciară care avea ca principiu de bază renunțarea la penalitățile de 91 de milioane de euro. Am constatat cu surprindere că în nota de fundamentare a departamentului juridic al Primăriei sunt prezentate critici la adresa Hotărârilor instanțelor definitive și irevocabile care ne dau drept câștigători ai proceselor legate de ajustare. Fiecare zi de întârziere a punerii în executare a sentinței din 2012, prin care Primăria este obligată să acorde ajustarea, înseamnă aproximativ 150.000 de euro penalități pe zi. Orice demersuri va face Primăria Constanța, decizia instanței din 2012 care stabilește definitiv și irevocabil obligația de ajustare a tarifelor începând cu anul 2011 și Hotărârea instanței din 2015, definitivă și irevocabilă, care stabilește 1% penalități pe zi, rămân valabile și autoritate de lucru judecat“, a punctat Martin. El a adăugat că, ținând cont de decizia consilierilor, va merge până la capăt pentru încasarea penalităților de 91 de milioane de euro, ele fiind calculate până la 30.04.2016. „În termen de maximum o săptămână vom deschide un nou proces pentru recuperarea unor daune certe cauzate de nepunerea în aplicare a sentinței din 2012, pe care deja le-am cuantificat prin expertiza extrajudiciară finalizată în urmă cu 2 săptămâni, la nivelul sumei de aproximativ 4 milioane de euro, Primăria fiind deja înștiințată oficial cu privire la această speță (este o altă sumă la care eram dispuși să renunțăm în cadrul tranzacției respinse azi de Consiliul Local)“, a mai spus șeful Polaris.

Ce va face Polaris M Holding cu penalitățile?

Eduard Martin a afirmat că, având în vedere principiul pe care l-am mai enunțat, și anume că populația Constanței nu trebuie să plătească pentru ambițiile personale, greșelile și jocurile politicienilor votați să conducă orașul, a decis, împreună cu managementul firmei și asociatul său, că orice sumă încasată peste suma care reprezintă suma ajustării va fi întoarsă în comunitate printr-o modalitate extrem de transparentă, astfel: „Vom înființa o fundație care va avea ca scop returnarea către comunitate a sumelor încasate sub formă de penalități. Membrii acestei fundații și care vor avea drept de vot vor fi ONG-uri locale, formatori de opinie, medici, profesori și alți componenți ai societății civile. Nu va putea face parte din această fundație niciun membru al vreunui partid politic. Prin intermediul acestei fundații se vor finanța edificarea și funcționarea unor proiecte necesare în domeniul sănătății, învățământului, protecției sociale și orice alte proiecte care au utilitate directă și adresabilitate către cetățenii Constanței“, a conchis Martin.