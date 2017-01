Constanța, îngropată în zăpadă și... gunoaie?!

Un necaz nu vine niciodată singur. Așa s-a întâmplat și în ultima perioadă, când Constanța a fost lovită de viscole în serie. Pe lângă blocajele cauzate de cantitatea extrem de mare de zăpadă de pe drumuri și întreruperile de apă și curent electric, locuitorii Constanței trebuie să se lupte și cu... gunoaiele. De când au lovit ninsorile, ghenele și coșurile de gunoi din tot orașul au început să dea pe-afară. Pare că nicio hârtie nu a mai fost ridicată în ultimele zile, deșeurile fiind îngropate pur și simplu în zăpadă. Oamenii, sătui de focarele de infecție care se creează în jurul lor, s-au plâns, ba pe rețelele de socializare, ba la redacțiile instituțiilor de presă, ba la autorități. Pentru că am primit foarte multe sesizări referitoare la acest caz, am căutat și noi răspunsuri, la rândul nostru. Reprezentanții firmei care se ocupă de salubrizare pe raza municipiului Constanța, Polaris M Holding, ne-au explicat că, în ultimele zile, nu s-au respectat graficele de colectare a gunoiului menajer din cauza faptului că locul de depozitare a fost închis. „Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, depozitul ecologic de gunoi de la Ovidiu nu a funcționat în zilele în care a viscolit, așa că muncitorii nu au mai avut unde să ducă deșeurile. Din acest motiv, am sistat, pentru câteva zile, activitatea de colectare, dar acum lucrăm mai intens pentru a recupera timpul pierdut”, a declarat administratorul Polaris M Holding, Eduard Martin.