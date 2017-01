Constanţa îşi pregăteşte independenţa energetică

DATORIE. Consilierii locali constănţeni au votat, ieri, în şedinţă extraordinară, majorarea preţului gigacaloriei cu 13%. Modificarea preţului pentru populaţie, de la 150 de lei la 170 de lei, se aplică de la 1 aprilie. “Este o scumpire care ne-a venit “servită”, cum s-ar spune. Este o scumpire pe care a făcut-o furnizorul de agent termic, CET-ul, care ţine de Guvern. Noi am contestat această scumpire, pentru că Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat acest lucru, după care vom merge în instanţă. În cazul în care vom avea câştig de cauză cu contestaţia sau cu acţiunea în instanţă, vom deduce partea plătită suplimentar de populaţie la viitoarele facturi. Sincer, eu îmi doresc foarte mult acest lucru, dar nu cred că se va întâmpla”, a declarat primarul Radu Mazăre. Fără a ţine cont de nimeni şi de nimic, ANRE decide când doreşte scumpirea energiei termice, chiar dacă politicienii de la vârf vin în faţa românilor şi spun că avem încă probleme şi că situaţia economică nu este tocmai roz. Şi, pentru că românii s-au dovedit a fi măgarii care pot căra toate samarele cu inepţii ale Guvernului, de ce să nu fie mărit şi preţul gigacaloriei. Revenind la situaţia de la Constanţa şi la sedinţa CLM de ieri, Radu Mazăre a spus că pentru constănţeni situaţia este mult mai dificilă. “Subvenţia pe care trebuia să o dea Guvernul nu a fost alocată. Ceea ce trebuia plătit s-a dus preponderent către oraşele portocalii. Este o altă discuţie şi un alt proces pe care îl vom intenta Guvernului. Există o lege prin care se spune că subvenţia trebuie plătită de Guvern în funcţie de numărul de gigacalorii consumate de către un oraş. Boc a plătit subvenţia în funcţie de interesul portocaliului, motiv pentru care îi vom intenta un proces pentru a-l obliga să îşi achite datoriile faţă de constănţeni. Până în prezent, Guvernul are restanţe către Constanţa la subvenţia pentru căldură din 2008, 2009 şi 2010 de peste 50 de milioane de lei. Pentru că nu am primit aceşti bani, RADET nu şi-a putut plătit facturile către CET, fiind în postura de a plăti şi penalităţi. Şi, pentru ca groapa să fie cât mai adâncă, anul acesta am primit din totalul subvenţiei pentru căldură doar 25%, în timp ce la Braşov sau la Cluj s-au alocat 95% din bani”, a afirmat Mazăre.

INVESTIŢIE. În această situaţie, municipiul Constanţa se vede nevoit să facă toate demersurile pentru a deveni independent energetic. „Pentru a evita astfel de situaţii, am discutat şi cu înalţi reprezentanţi ai BERD pentru a face o nouă investiţie într-un sistem de furnizare de energie termică, care să scoată o gigacalorie mai ieftină şi să nu crească preţul, aşa cum fac cei de la stat. Vrem să devenim independenţi energetic. Discuţia este dacă să facem singuri această investiţie sau să o facem cu un investitor, sau dacă să facem un singur CET, cum este cel actual, sau mai multe centrale care să alimenteze punctele termice”, a spus primarul. El consideră că soluţia trebuie foarte atent analizată şi, de ce nu, pusă în practică, având în vedere că există premisele unui ajutor financiar european. „Investiţia pe care am dori să o facem este între 80 şi 100 de milioane de euro. Este o investiţie foarte mare, dar aici discutăm despre viitorul nostru şi al copiilor noştri. Este o investiţie pe 30 de ani. BERD-ul s-a arătat interesat să ne finanţeze pe noi sau să susţină un parteneriat cu un privat. Singura condiţie pe care o vom pune este ca, după realizarea investiţiei, noul furnizor de energie termică să livreze gigacaloria la un preţ mai mic decât cel practicat de stat”, a mai afirmat Mazăre.