Constanţa, locul VI la export şi IV la import

Strategia Regională de export în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a fost dezbătută, ieri, la Constanţa, de specialişti din cadrul Ministerului pentru IMM-uri, cu mijlocirea Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA). Mediul de afaceri local nu s-a dovedit foarte interesat de informaţiile ministeriale, dovadă fiind prezenţa redusă la discuţii a reprezentanţilor locali implicaţi în comerţul internaţional. “Strategia de export trebuie gîndită şi naţional şi regional, pentru că România este stat membru UE, deci trebuie să ţină seama de ambele perspective. Intensitatea exporturilor derulate de către Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din care face parte şi Constanţa, se situează la jumătatea clasamentului naţional al celor opt regiuni de dezvoltare a ţării, deci pe locul IV. Regiunea Sud-Est se plasează şi la mijlocul ierarhiei europene de export”, a declarat directorul Direcţiei de Promovare a Exportului din ministerul pentru IMM-uri, Costin Lianu. Constanţa are şi puncte tari şi puncte slabe, la atuuri plasîndu-se poziţia cheie de port la Marea Neagră şi deschiderea spre Europa Centrală şi de Est, iar la neajunsuri faptul că numără prea puţini exportatori. “Deşi este port, Constanţa are mai mult servicii de export-import decît exportatori propriu-zişi. Constanţa se păstrează în sfera prestatorilor de servicii, deşi are potenţial de export”, a mai explicat Lianu. Un clasament al Ministerului pentru IMM-uri arată că pe primul loc, la nivel naţional, din punctul de vedere al schimburilor comerciale se află Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu o incidenţă de 21% exporturi şi 40% importuri. La trei locuri distanţă, cum deja am menţionat, se află Regiunea Sud-Est cu incidenţă la export de 13,36% şi la import de 11,3%. Ierarhia din interiorul Regiunii Sud-Est arată că judeţul Constanţa deţine locul VI la export, cu 4,97% incidenţă, şi locul IV la import, cu 6,34 incidenţă. “Constanţa este slab ancorată în comerţul exterior cu mărfuri şi servicii, dar stă foarte bine la comerţul turistic. Trebuie lucrat la acest aspect pentru că există potenţial”, a concluzionat oficialul din Ministreul IMM-urilor. Pentru a înţelege de ce este importantă elaborarea unei strategii de export şi respectarea ei, specialiştii insistă asupra a două aspecte: strategia facilitează accesul la finanţare internă şi externă, şi totodată stabileşte ţinte precise de competitivitate.