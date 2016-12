Constanţa nu majorează impozitele

TAXE NEMODIFICATE Constanţa poate rămâne singurul municipiu reşedinţă de judeţ din România în care, pentru anul 2013, atât persoanele fizice cât şi cele juridice vor plăti aceleaşi taxe ca şi în 2012, în condiţiile în care şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti va decide menţinerea indexării (majorării în cazul de faţă - n.r.) obligatorii a taxelor şi impozitelor, impusă de Codul Fiscal o dată la trei ani. Ieri, consilierii locali constănţeni, întruniţi într-o şedinţă extraordinară, au aprobat hotărârea privind taxele şi impozitele locale. „Aşa cum am anunţat încă de anul trecut, taxele şi impozitele vor rămâne la fel. Eu când promit ceva, mă ţin de cuvânt”, a declarat primarul Radu Mazăre. „Am uzat de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Ponta prin care autorităţile locale au posibilitatea să diminueze taxele, dar nu mai mult faţă de nivelul celor de anul trecut. În aceste condiţii, prin hotărârea aprobată de consilierii locali, am anulat majorarea impusă de Codul Fiscal prin diminuarea taxelor locale cu 16,05%, astfel încât impozitele, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, în Constanţa, să rămână la nivelul anului 2012. Urmează un nou an de criză, în care lucrurile nu vor merge strălucit şi nu trebuie să-i apăsăm pe oameni cu o creştere de taxe”, a spus Mazăre. Constănţenii se pot bucura că nu locuiesc în Arad, Craiova, Sibiu sau Iaşi, acolo unde, pe lângă majorarea de 16,05% impusă de Codul Fiscal, autorităţile locale au majorat suplimentar taxele cu 10 până la 20%. „La Timişoara, impozitul pe clădiri pentru persoanele juridice a crescut în acest an cu 36%, adică cu 20% peste ceea ce impune Codul Fiscal. La Craiova, atât persoanele juridice cât şi persoanele fizice vor plăti cu 15 până la 31% peste indexarea impusă de Codul Fiscal. La fel la Sibiu şi la Arad, acolo unde există majorări peste ceea ce impune Codul Fiscal, în timp ce la Iaşi taxele locale vor fi majorate doar cu 16,05%”, a mai spus Mazăre. În ceea ce priveşte taxele extrajudiciare, Mazăre a afirmat că acestea se vor majora cu procentul impus de Codul Fiscal, aici neexistând posibilitatea intervenţiei autorităţii locale.

TAXĂ DE HABITAT ÎN FUNCŢIE DE VENIT Singura modificare pentru anul 2013 în ceea ce priveşte taxele locale la Constanţa se referă la eliminarea subvenţiei pentru taxa de habitat. „La ora actuală, în Constanţa, se plătesc 3 lei pe lună de persoană. Costul ridicării gunoiului în Constanţa este de 10 lei pentru că avem groapa de gunoi la 20 de kilometri. De asemenea, în sezonul estival sunt foarte mulţi turişti cazaţi în gazde care produc gunoi, dar pentru care plătesc tot constănţenii. Până în prezent, gunoiul în Constanţa a fost subvenţionat cu 70% pentru toate categoriile sociale. Anul aceasta vom ridica pe tranşe această subvenţie, astfel încât cei care au venitul de până la 1.300 de lei pe membru de familie să plătească o taxă de gunoi subvenţionată. Va fi o subvenţie corectă pentru cei amărâţi. Nu mi se pare normal ca unuia cu BMW, Audi A8 sau Mercedes, să-i subvenţionez gunoiul”, a afirmat Radu Mazăre.

Tranşele pentru subvenţionarea taxei de habitat

Tranşă de venit net pe membru de familie Taxă habitat/ lună/ membru de familie

0 - 310 lei 3 lei

311 - 540 lei 4 lei

541 - 900 lei 5 lei

901 - 1.300 lei 8 lei

Peste 1.300 lei 10 lei