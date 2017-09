Constanța, orașul făgăduielilor deșarte!

Numai mâine nu-i poimâine și trece și anul 2017. Ne-am fi așteptat, până acum, ca investițiile promise la începutul anului de către Primăria Constanța să se fi concretizat. Ce sa vezi, nu numai că ceea ce s-a promis pentru 2017 nu s-a finalizat, dar nici proiectele începute cu ani în urmă nu au fost terminate. De exemplu, unul dintre cele mai importante proiecte programate pentru acest an este cel legat de reabilitarea și modernizarea Podului de la Butelii. Lucrările trebuiau realizate într-un an, exclusiv din fonduri locale, costurile estimate fiind de 1,2 milioane de euro. Spunem că „trebuiau“ pentru că lucrările au fost sistate la mai puțin de o lună de la începerea lor și nu se știe când și dacă vor mai fi reluate. Între timp, șoferii care fac imprudența să treacă pe pod se văd nevoiți să se oprească la service, din cauza stării proaste a drumului.

Un alt proiect important promis de ani buni este cel privind construirea Sălii Polivalente de 5.000 de locuri din zona Badea Cârțan. Nu s-a făcut nimic anul acesta, iar singurele modificări din zonă sunt... probabil vreo trei buruieni în plus sau în minus, dar nici pentru acelea Primăria nu are niciun merit. Dacă Sala Polivalentă este, chipurile, un proiect de care se ocupă Compania Națională de Investiții (deci Primăria ar avea o scuză), proiectul "Black Sea Bike" este, în întregime, eșecul administrației publice locale constănțene. Am spune chiar că este nerealizarea primarului Decebal Făgădău, dat fiind faptul că el a recunoscut în repetate rânduri că s-a ocupat personal de proiect. Evident, a lăsat treaba neterminată și tare ne îndoim că o va duce la bun sfârșit în acest mandat. În cazul în care nu știți cu ce se mănâncă acest proiect, vă amintim că este vorba despre acel sistem de bike-sharing, prin care constănțenii pot împrumuta biciclete de la stații automatizate. Până acum, doar acele stații au fost montate (iar unele au fost și vandalizate), dar în lipsa bicicletelor, ai crede, mai degrabă, că sunt suporturi de întins și bătut covoare, loc de graffiti, aparate de ocupat trotuarele și încurcat pietoni, orice numai rasteluri de biciclete nu.

NE TREBUIE O SĂRBĂTOARE PENTRU FIECARE PROIECT NEREALIZAT

Dacă vorbim despre proiecte începute și neterminate, trebuie să amintim și de Parcul Arheologic, adică acea „grădină botanică“, în care puteați observa o grămadă de specii de bălării, transformată în șantier. În mod ironic, parcul cu pricina se află chiar în fața Primăriei Constanța, dar asta nu a grăbit autoritățile să termine amenajarea lui. Dimpotrivă, pe măsură ce trece timpul, parcă se mișcă mai încet. Probabil că asta e și ideea: se bagă orașul în mizerie până în 2019, când, subit, se rezolvă toate problemele și se dă drumul la treabă. Până vine 2020 lucrurile se mișcă de zor, dar timpul (bată-l vina!) nu o să fie suficient pentru îndeplinirea tuturor planurilor. Așa că va fi nevoie de încă un mandat. Iar lumea, care o să uite cum nu s-au mișcat lucrurile la început, o să voteze. Între timp, pentru ca omul să nu se revolte, Primăria o să își acopere nerealizările cu... luminițe de Crăciun. Pentru că, nu-i așa, nimic nu e mai frumos decât un oraș plin de buruieni, gropi, instalații nefolosite și sensuri giratorii, dar împodobit cu luminițe colorate și închiriate pe bani mulți, că doar în fiecare an trebuie să cheltuim mult pe nimic. Poate că, dacă bicicletele, parcurile și podurile ar avea propriile Sărbători, s-ar fi făcut ceva și pentru ele, poate ar fi realizate. Așa, singurul lucru la care ne putem aștepta este ca, până în 2020, să se împodobească anual stațiile nefolosite de biciclete, buruienile din Parcul Arheologic și denivelările de pe Podul de la Butelii. Privind partea plină a paharului, ne bucurăm să fie lumini de Crăciun în oraș și nu ne-am supăra să fie lăsate tot anul. Așa, Constanța n-ar mai arăta atât de sinistru!