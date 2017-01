Constanţa, oraşul preferat al Alinei Sorescu

La fel ca oricare artist care se respectă, şi Alina Sorescu a avut de susţinut recitaluri în noaptea de Revelion, în locaţii diferite. Artista a cîntat la Ţăndărei, Hîrşova şi Constanţa, oraşul de la malul mării fiind preferatul Alinei. "Cel mai mult mi-a plăcut să cînt la Constanţa, atmosfera, decorul au fost superbe, iar Piaţa Ovidiu, locul unde s-a desfăşurat concertul, este foarte frumoasă, fiind un simbol al oraşului", a declarat interpreta. Pentru Alina, sfîrşitul anului 2006 a fost plin de surprize, mai mult sau mai puţin... plăcute. În Valea Jiului, unde a cîntat de Crăciun, a locuit într-o cabană în apropierea căreia se plimba liniştit un... urs. "A fost primul Crăciun pe care nu l-am petrecut acasă, dar mi-a plăcut. În plus, eu am fost Moş Crăciun, în acest an, pentru mine şi pentru familia mea. Cel mai frumos cadou pe care mi l-am făcut a fost un set de ornamente pentru brad şi casă, am avut un pom de Crăciun foarte frumos", a mai spus Alina.

Deşi abia a trecut "febra" sărbătorilor, artista s-a apucat de învăţat, fiind studentă la două facultăţi - la Sociologie, în cadrul Universităţii Bucureşti şi la Comunicare şi Relaţii Publice, la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, iar sesiunea de examene va începe săptămîna viitoare. "Nu las deoparte facultăţile, vreau să trec cu bine toate examenele, am studiat chiar şi în perioada sărbătorilor. La Sociologie, am reuşit să am şi o bursă, fiind a 19-a din 600 de studenţi", a mărturisit Alina Sorescu. Pentru noul an, artista îşi doreşte, pe lîngă succesele şcolare, să îşi lanseze cel de-al şaselea album din cariera sa, la care lucrează cu Rareş de la "Impact" şi cu Emanuel.