Constanța pasaj rutier subteran visează! Dar nici de o reabilitare nu are parte

11:36:06 / 11 Septembrie 2017

fii realist

Nu mai visati pasaje si poduri. Sincer, nu stiu cu ce m-ar ajuta. Eu personal as vota 3 chestii : eliminarea gropilor si valurilor in asfalt; aducerea tuturor gurilor de canal la nivelul asfaltului, de obicei sunt fie deasupra fie dedesubt; construirea a cat mai multe parcari in jurul blocurilor si punctelor de interes public (in lipsa spatiului, parcari pe etaje)