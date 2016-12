Constanţa, pe locul 2 la accidentele de muncă

Potrivit statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, numărul persoanelor care au suferit accidente de muncă în primul trimestru al acestui an a scăzut cu 31,6% faţă de perioada similară a anului trecut. Din totalul de 710 persoane accidentate, 24 şi-au pierdut viaţa, fiind cu 47,8% mai puţine faţă de perioada similară a anului trecut. Cele mai multe accidente de muncă în primele trei luni au fost în extracţia cărbunelui superior şi inferior, unde au fost înregistraţi 41 de accidentaţi, în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (37), comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete (36). Un alt sector al economiei naţionale în care s-au înregistrat mai multe accidente este şi cel al prelucrării lemnului, fabricării produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei, şi fabricării articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite (32). În ceea ce priveşte accidentele mortale, cele mai multe s-au înregistrat în lucrările speciale de construcţii, în activităţile de investigaţii şi protecţie şi în silvicultură şi exploatarea forestieră.

În clasamentul oraşelor cu cei mai mulţi accidentaţi la locul de muncă, pe locul 2 se află Constanţa, cu 45 de persoane, fiind la egalitate cu Petroşani, potrivit ministerului. De departe, cei mai mulţi au fost în Bucureşti, unde au fost înregistrate 186 de cazuri, iar pe locul 3 se află Braşov, cu 30 de accidentaţi, fiind urmat de Argeş (26). Conform reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa, motivul pentru care judeţul nostru are un număr mare de accidente de muncă este acela că are şi un număr mult mai mare de angajaţi faţă de alte judeţe din ţară. Cu toate acestea, şi aici s-a constatat o scădere a numărului de accidente în muncă. „Anul acesta, numărul de accidente s-a diminuat cu 15% faţă de cel de anul trecut. Dacă la începutul anilor 2000 aveau loc aproximativ 400 - 450 de accidente de muncă, în 2012 au fost înregistrate sub 200. 60% din totalul cazurilor au fost în domeniile reparaţiilor şi construcţiilor navale, în operare portuară şi în construcţiile civile şi industriale. Dar au mai fost şi cazuri semnalate în domeniul pazei şi protecţiei sau în comerţ”, a precizat inspectorul-şef adjunct al Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul ITM Constanţa, Marian Becheanu.