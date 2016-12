„Constanţa pedalează” - a doua ediţie!

Centrul de distracţii Lake View din Constanţa a găzduit, ieri, conferinţa de presă prilejuită de organizarea celei de-a doua ediţii a evenimentului „Constanţa pedalează”, care va avea loc duminică. Evenimentul este organizat de Spitalul Privat „Isis“ Constanţa, în parteneriat cu DJST Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa, la iniţiativa realizatoarei emisiunii TV „Arena Medicală” de la Neptun TV, Andreea Badea-Hahui. Acţiunea are drept obiectiv promovarea mişcării în aer liber, iar mesajul organizatorilor este unul adecvat: „Indiferent de vârstă sau de profesie, ia startul într-o competiţie în care miza este un plus de mişcare pentru viaţă. Vino cu familia, prietenii, vecinii şi colegii de muncă să faci sport în aer liber. Ai bicicletă, role, trotinetă, skateboard, scuter sau motocicletă? Înseamnă că ai tot ce-ţi trebuie pentru a face echipă cu noi”.

La prima ediţie, desfăşurată tot în acest an, la 2 iunie, au fost prezenţi peste 150 de participanţi, dar organizatorii speră ca numărul lor să se dubleze de această dată. „Ne-am bucura să vină cât mai mulţi participanţi, în special copii. Nu vor fi premii, pentru că nu vrem să stimulăm ideea de a face mişcare pentru a câştiga ceva, ci doar pentru sănătatea fiecăruia dintre noi. Avem disponibile şi 50 de biciclete pentru cei care vor să participe, dar nu dispun de o bicicletă. În plus, avem rugămintea ca toată lumea să poarte cască de protecţie pe parcursul întregului traseu”, a spus Andreea Badea-Hahui. „Ca voluntar, particip la tot ceea ce iniţiază Constanţa în sport, iar acesta este un proiect drag mie. Prin ce s-a realizat în ciclismul constănţean în ultimii ani, prin grija Consiliului Judeţean Constanţa, am reuşit să aducem în Constanţa Turul României şi Turul Dobrogei. Viitorii ciclişti pot fi aleşi din astfel de acţiuni, cum este cea de duminică”, a adăugat Elena Frîncu, membru în comitetul executiv al COSR. „DJST sprijină astfel de iniţiative, iar un alt obiectiv este acela de a atrage atenţia şoferilor că există în trafic şi mijloace de deplasare sănătoase”, a declarat Mihai Orzan, consilier DJST. „Sunt bucuros de amploarea pe care ciclismul a luat-o în Constanţa. Această acţiune ne avantajează în vederea selectării copiilor pentru performanţă”, a completat Victor Bănescu, preşedintele CS Bilal 2000 Constanţa.

Startul este programat duminică, de la ora 10.00, în parcarea Centrului de distracţii Lake View (b-dul Mamaia nr. 283), unul dintre partenerii evenimentului, fiind precedat de o scurtă încălzire, care se va desfăşura sub conducerea lui Filip Grigorescu, campion la ciclism pentru amatori. Participanţii vor merge apoi pe b-dul Mamaia până la sensul giratoriu de la Cazinoul din Mamaia, continuând pe b-dul Aurel Vlaicu până în parcarea de la Maritimo Shopping Center, unde este amenajată sosirea. Traseul are aproximativ 7 km, iar la start sunt aşteptate şi proaspetele mămici, care vor putea parcurge traseul alături de copiii aflaţi în cărucioare.