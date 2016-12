Constanţa, prima în ţară la Ştiinţe!

În ultimii ani, datorită eforturilor depuse de profesorii dedicaţi meseriei lor, precum şi de elevii pasionaţi de diferite discipline şcolare, judeţul Constanţa s-a remarcat în întreaga ţară cu rezultatele deosebite obţinute la competiţiile şcolare naţionale şi internaţionale. Performanţele elevilor constănţeni s-au repetat şi la cea de-a şaptea ediţie a Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe pentru Juniori. Manifestarea, organizată de Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), a avut loc în municipiul nostru, în perioada 15 - 19 iulie, şi a reunit 113 elevi din întreaga ţară. Participanţii au susţinut două probe, una teoretică şi una practică, ambele conţinând subiecte din materia a trei discipline: fizică, biologie şi chimie. În urma corectării lucrării, cel mai mare punctaj (169,5 puncte din totalul de 200) a fost obţinut de eleva Diana Maria Catană, absolventă a clasei a VIII-a a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa.

„ÎN ZILELE URMĂTOARE VOI PLECA ÎN EXCURSIE CU PĂRINŢII, PENTRU A MĂ BUCURA, CÂTEVA ZILE, DE VACANŢA DE VARĂ. DUPĂ ACEEA VOI ÎNCEPE PREGĂTIRILE PENTRU LOTUL RESTRÂNS”, A SPUS DIANA MARIA CATANĂ, DUPĂ FESTIVITATEA DE PREMIERE, CARE A AVUT LOC IERI, ÎN AULA UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS”

Următoarele două locuri au fost ocupate de Ruxandra Tesloianu, clasa a IX-a a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi (locul II), şi Alexandru Zanca, din clasa a VIII-a a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti (locul III). În cadrul etapei naţionale a competiţiei, candidaţii clasaţi pe primele 15 locuri (locurile I, II şi III şi menţiuni) au fost selectaţi pentru a face parte din lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, care are loc în Iran, în decembrie 2012.

TREI ELEVI ÎN LOT Potrivit numărului de candidaţi clasaţi în lotul lărgit, judeţul nostru ocupă prima poziţie, cu trei candidaţi: Diana Maria Catană, Costin Dobrin (menţiune) şi Miruna Răduţ (menţiune), toţi trei absolvenţi ai clasei a VIII-a a CNMB. Pe locul următor se clasează municipiul Ploieşti, cu doi candidaţi. „Am învăţat câte trei - patru ore zilnic la şcoală, plus ce am făcut suplimentar acasă, pentru a obţine un rezultat bun la această competiţie. Sper să reuşesc să mă calific şi în lotul restrâns şi să pot reprezenta, cu succes, România în Iran”, a spus Miruna. La rândul lui, Costin a declarat că este mândru de rezultatul obţinut. „Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu sprijinul profesorilor sper să intru şi în lotul restrâns. În caz contrar, mai am o şansă şi anul viitor, pentru care mă voi pregăti mult mai bine”, a spus Costin. Pe lângă premiile acordate de Ministerul Educaţiei primilor 15 clasaţi (50 de lei menţiune, 65 de lei locul III, 90 de lei locul II şi 120 de lei locul I), au fost acordate premii şi din partea EDP Renewebles România (filiala din România a unuia din cei mai mari operatori de energie regenerabilă din lume - n.r.): 50 de lei menţiune, 100 de lei premiile II şi III şi 200 de lei premiul III.

PREMII SUBSTANŢIALE DE LA CJC Pentru a stimula performanţa şcolară, reprezentanţii CJC au premiat toţi cei zece membri ai lotului constănţean care au participat la competiţie (150 de lei pentru participanţi, 400 de lei pentru menţiune şi 800 de lei premiul I). „CJC, prin persoana preşedintelui Nicuşor Daniel Constantinescu, este un partener activ pentru învăţământul constănţean sprijinind performanţa prin programe unice la nivel naţional (burse, rechizite etc.)”, a declarat consilierul superior din partea CJC, Mihaela Burlacu.