Constanţa „prinde rădăcini”

INIŢIATIVĂ Chiar dacă sezonul estival s-a încheiat demult, autorităţile locale din Constanţa se pregătesc încă de pe acum pentru vara din 2014. În această idee, Primăria Constanţa face apel la asociaţiile de proprietari să se implice în igienizarea spaţiilor verzi din apropierea imobilelor. Pentru acest lucru, Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa a început distribuirea de material dendrologic, constând în puieţi de salcâm, care sunt puşi gratuit la dispoziţie de Consiliul Judeţean Constanţa din cele două pepiniere ale sale de la Medgidia şi Plopeni. Primii care au primit materialul dendrologic au fost locuitorii din cartierele Poarta 6, Abator, CET, Kilometru 4-5, Kilometru 5 şi zonele Piaţa Brick, Gară şi Catanga.

PUIEŢI DE SALCÂM Şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primăria Constanţa, George Coman, a declarat că în sarcina locatarilor rămân igienizarea spaţiului verde din jurul blocurilor şi plantarea puieţilor de salcâm. „Acţiunea este intitulată „Toamna Dobrogeană” şi se va desfăşura în fiecare weekend, când asociaţiile de locatari vor primi, gratuit, material dendrologic. Constanţa are rezervaţi un milion de puieţi de salcâm”, a spus Coman. El a adăugat că într-un oraş turistic, cum este Constanţa, colaborarea între autorităţile locale şi locuitori este cheia pentru a avea o urbe plină de turişti tot anul. „Acţiunea Primăriei ne ajută pentru că punem materialele în grădinile de pe lângă blocuri. Am participat şi anul trecut la acţiune. De fapt, în fiecare an am primit material dendrologic pentru a înfrumuseţa spaţiul din jurul blocului. Fiecare locatar trebuie să contribuie la înfrumuseţarea spaţiului în zona unde locuieşte şi păstrarea curăţeniei”, a declarat un administrator de asociaţie din Poarta 6.