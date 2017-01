Constanţa, promovată agresiv la Tîrgul de Turism al României

Pe litoral, de Paşte

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a deschis, ieri, cea de-a 21-a ediţie a Tîrgul de Turism al României, care se desfăşoară în perioada 19 - 22 martie, la complexul expoziţional Romexpo din Bucureşti, unde s-au reunit aprox. 300 de expozanţi din 14 state. Tîrgul, organizat sub patronajul Camerei de Cormerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură a României, reuneşte elita firmelor de profil, organizaţii şi asociaţii, agenţii de turism şi tour-operatori, companii aeriene, societăţi de asigurări, organizatori de congrese şi turism de afaceri, edituri şi instituţii culturale. Potrivit organizatorilor, gradul de internaţionalizare a ediţiei din acest an este de 26% din numărul de firme care îşi prezintă oferta, de menţionat fiind că ţări precum Cipru, Grecia, Spania, Turcia şi Tunisia sînt prezente ca participări oficiale. La nivelul României, printre sutele de expozanţi se numără şi hotelieri şi agenţi de turism, dar şi autorităţi locale din judeţul Constanţa, precum Primăriile Constanţa, Mangalia şi Consiliul Judeţean. Ieri, prima zi de desfăşurare a Tîrgului, a fost dedicată litoralului, prin spectacole susţinute pe scena de la standul Ministerului Turismului, de către ansamblul „Plaiuri Dobrogene” şi ansamblul comunităţii elene Elpis din Constanţa. La deschiderea Tîrgului, Elena Udrea a declarat că, în ciuda crizei financiare, există premisa unei dezvoltări a turismului, mai ales că, în ultimele două luni, a constatat un mai mare interes pentru acest sector. Udrea a anunţat că, începînd de săptămîna viitoare, Ministerul Turismului ar putea să transmită autorităţilor locale banii necesari pentru proiectele ce vizează infrastructura de turism: „În ciuda faptului că România are potenţial extraordinar în ceea ce priveşte destinaţiile turistice, infrastructura din turism este la pămînt. România poate promova cu succes domenii precum turismul balnear. În acest sens, Ministerul Turismului va finanţa proiecte ale autorităţilor locale, resursele financiare fiind reprezentate de 80% din totalul bugetului ministerului”. Demnitarul a spus că, în ceea ce priveşte sărbătorile de Paşte, ministerul va promova prin diverse evenimente culturale destinaţii precum litoralul şi zona turistică a Bucovinei. Udrea a precizat că speră că, pînă la Paşte, tichetele de vacanţă să fie operaţionale. „Lumină de la malul mării de Paşti este unul dintre programele susţinute de Ministerul Turismului, care este co-organizator la acest eveniment. Vom vedea un litoral pregătit să primească turişti de Paşte. Va fi organizat un concert Goran Bregovic pe plajă, în seara de Paşte, iar în celelalte zile vor mai fi pe litoral diverse concerte şi tîrguri de tradiţii româneşti”, a afirmat ministrul. Udrea a adăugat că, pentru prima oară în ultimii ani, litoralul românesc va putea primi turişti în perioada sărbătorilor pascale: „Vedeam în anii trecuţi cum maşini cu români treceau graniţa în Bulgaria să-şi petreacă sărbătorile de Paşte pe litoral, în timp ce litoralul nostru era pustiu”.

Aqua Magic vine cu oferte noi

Prezent în mod constant la ultimele cinci ediţii ale Tîrgului Turismului, parcul acvatic Aqua Magic a reuşit să capteze atenţia turiştilor şi a agenţiilor de turism din România şi străinătate. Directorul de marketing al Aqua Magic, Adriana Strutinsky, a apreciat că, în dauna previziunilor de criză, sezonul estival din acest an se arată a fi unul reuşit, mai ales că toţi cei implicaţi în acest sector s-au pregătit din timp. „Am avut deja prima întîlnire de deschidere a Tîrgului de Turism, de unde concuziile arată că previziunile pentru 2009 sînt bune. Nu cred că avem motive să ne facem probleme, mai ales că se preconizează că tarifele vor fi menţinute la nivelul celor de anul trecut. De asemenea, se urmăreşte şi creşterea calităţii serviciilor. Nu cred că vor fi probleme, inclusiv pentru Aqua Magic”, a spus Adriana Strutinsky. Ea este de părere că, în acest an, numărul turiştilor pentru Aqua Magic nu va scădea, mai ales că parcul de distraţii se află pe un trend ascendent de la un an la altul. „Preocuparea noastră este să îmbunătăţim serviciile, asigurate de personal specializat. Şi anul acesta, Aqua Magic este în preferinţele turiştilor care vin pe litoral. De altfel, noi avem o reţea de vînzare în hoteluri foarte bine pusă la punct. Anul acesta vom introduce pe piaţă pachete family, un serviciu nou lansat de Aqua Magic”, a mai spus directorul de marketing Adriana Strutinsky. Alături de standul Aqua Magic, la tîrg a fost prezentă şi Agenţia de Publicitate Telegraf Advertising, care a prezentat o ofertă special concepută pentru agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni.

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Litoral” şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) se numără printre expozanţii la acest Tîrg de Turism, unde promovează Dobrogea turistică şi Litoralul Românesc. Cu această ocazie, seful Direcţiei de Comerţ, Turism şi Servicii Publice din cadrul CJC, Aurelian Arghir, a declarat că anul turistic 2009 se anunţă a fi bun, în ciuda crizei. „Este foarte important ca pe litoral să avem foarte multe investiţii în turism, tocmai pentru a dezvolta motoarele care duc la relansarea turismului din Dobrogea”, a spus Arghir.

Western Park, atracţie la Romexpo

Cai, cowboy, saloon, pistoale, whisky şi multe fete frumoase, într-un cuvînt - Western Park , a fost atracţia Tîrgului de Turism de la Romexpo. Standul, care a însemnat un saloon în miniatură din anii 1800, a fost amenajat de Primăria Mangalia, care a încercat să capteze atenţia turiştilor spre sudul litoralului cu titulatura: “Comorile din sudul Litoralului”. Potrivit primarului Mangaliei, Claudiu Tusac, organizatorii Western Park-ului au prezentat oferta Mangaliei pentru turiştii care vor dori să redescopere sudul litoralului. Proiectul primăriei începe cu Herghelia Mangalia, unde va fi amenajat un Western Park, aqua park, teren de gol şi un magazin outlet. „Am venit la acestă ediţie a tîrgului cu determinarea şi hotărîrea de a relansa şi repoziţiona zona de sud a litoralului în elita turismului mondial. Vom pregăti un mega parc de distracţii, care se va întinde pe 200 de hectare de teren, şi va avea ca scop atragerea turiştilor”, a spus Tusac. Pentru întregirea spectacolului, Primăria Mangalia a adus la tîrg mai mulţi cai care au fost călăriţi de cascadori. Tusac a precizat că aceşti cai vor face parte din viitorul proiect al Western Park-ului.