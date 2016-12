Constanța Rally Show 2016 se anulează!

* Avizele pentru desfășurarea evenimentului automobilistic, mai greu de obținut decât o autorizație de construcție pe plajă.

* Declarația directorului organizatoric, Mihai Tănase

Vineri, 19.08.2016, în cadrul unei ședințe de lucru a organizatorului s-a decis anularea celui mai mare eveniment automobilistic al anului de pe litoral, Constanța Rally Show 2016, crescând astfel numărul evenimentelor anulate din Constanța.

Încă de la momentul amânării evenimentului, din data de 5-6 august pentru 26-27 august 2016, au fost solicitate, în repetate rânduri, diferite avize, fără a se menționa concret și punctual care sunt motivele reale ale acestor solicitări.

După obținerea tuturor avizelor solicitate, de la administratorul de drum, de la Administrația Porturilor Maritime Constanța, Comandamentul Flotei, R.A.T.C., reprezentanții Biroului Rutier Constanța au făcut o vizită la sediul companiei care administrează drumurile publice din municipiul Constanța, în urma căreia organizatorul a primit revocarea avizului favorabil obținut inițial. Motivul invocat a fost faptul că o porțiune din traseul de concurs nu se află În administrarea companiei respective, ci sub administrarea Primăriei Municipiului Constanța.

Pentru urgentarea demersurilor, o nouă cerere de avizare pentru secțiunea de drum mai sus mentionată a fost depusă de organizator către Primăria Municipiului Constanța, cerere analizată pe 18 august

2016, în cadrul unei ședinte de lucru la care acesta nu a fost invitat.Deși organizatorul a insistat asupra faptului că proiectul trebuie să se desfășoare într-o saptamână și deci presiunea timpului este

imensă, nici până la acest moment Primăria Constanța nu a binevoit să trimită un răspuns oficial privind avizul pentru evenimentul Constanța Rally Show. În acest context, organizatorul se vede obligat sa anuleze evenimentul.

Mihai Tanase, Director Organizatoric Constanța Rally Show: „Sunt prea puține cuvinte pentru a-mi exprima dezamăgirea și frustrarea care mă încearcă, dar, cu siguranță, mai presus de orice este sănătatea familiei mele și a mea și cu certitudine nu am educația necesară pentru acest joc „ai șapcă / n-ai șapă“. "În cadrul diverselor ședințe de lucru la care am participat, s-a vehiculat ideea că de fapt evenimentele automobilistice din RomÂnia, sunt ilegale și pe cale de consecință, noi, cei care ne ocupăm cu așa ceva suntem practic niște „infractori“, Constanța fiind orașul în care se respectă cu strictețe legea. În altă ordine de idei mi s-a sugerat că locul motorportului românesc este pe pistele aeroporturilor din țară, in parcările private ale centrelor comerciale și nicidecum în centrul unui oraș cum este Constanța.

"Deși știu sigur că există acum persoane, unele chiar din domeniul în care activăm, care își freacă mâinile de bucurie, din respect pentru partenerii care ne-au fost alături încă din prima clipă și față de

sportivii care și-au dorit cu ardoare participarea la acest eveniment, cred că se impun câteva precizări:

"În luna Februarie, când acest proiect a prins contur, am demarat toate pregătirile care se impun: parteneriatul cu autoritĂțile locale, cu partenerii privati, cu partenerii media etc. Am obținut o serie de avize

de principiu, care stau la baza demarĂrii unui asemenea proiect, iar la mijlocul lunii iunie, când deja comunicasem toate detaliile evenimentului, am solicitat avizele finale, iar din acel moment a început

lupta pentru supraviețuirea Constanța Rally Show. Am invocat în toate aceste luni o sintagmă care, deși la prima citire pare oarecum încâlcită, reprezintă situația actuală din Constanța: asumarea neasumării! Nu poți să afirmi că-ți dorești un asemenea eveniment, după care să faci tot ce-ți stă în putință pentru a-l impiedica. Nu poți să spui că vrei și altfel de evenimente în

Constanța, dupa care să ridici din umeri și să nu-ți asumi neimplicarea, dar mai ales, NU poți insinua că în toată țara, competițiile automobilistice sunt ilegale și că doar în Constanța se respectă legea!"

Așadar, în acest context în care timp de 3 luni s-a muncit pe rupte, în care s-au cheltuit bani pentru ca acest eveniment să se ridice la standardele ridicate de către noi acum 4 ani, azi suntem forțați de

Împrejurări să anunțăm anularea evenimentului. S-au făcut hărți, trasee, roadbook, planuri de securitate (5 variante), grafică și producție outdoor, website, s-au făcut rezervări de cazare, discuții

cu furnizori și multe altele, toate de profesioniști, cu și pentru profesioniști. Este strigător la cer că în 2016 există oameni, fie ei chiar și „vremelnici“, care fac tot ce le stă în putință pentru ca acest

oras să rămană în „bezna“ în care se află de peste 25 de ani. "Mă folosesc de această cale pentru a-mi cere scuze public atât colegilor mei, sportivi, mecanici, oficiali și spectatorilor care deja

și-au programat vizita la Constanța, cât și partenerilor evenimentului, dar, din păcate, nu este o decizie care să ne aparțină sau pe care s-o putem gestiona direct.

Recomand cu tărie tuturor celor care își doresc să organizeze orice fel de eveniment în Constanța, să se orienteze către orașele în care educația și deschiderea au alt nivel, la Constanța NU SE POATE.

În incheiere aș vrea să multumesc în primul rând Consiliului Județean Constanța, care a văzut în evenimentul Constanța Rally Show o altfel de oportunitate de promovare a județului, partenerilor privați

care au fost alături de noi și ne-au susținut indiferent de greutățile întâmpinate pe plan local și nu în ultimul rând, sportivilor care s-au înscris la aceasta competiție“.

Biroul de presa al Clubului Sportiv Nautic Motorsport