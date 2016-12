Constanţa rămâne în tranşee

10:49:49 / 27 Ianuarie 2014

mayday/mayday/mayday

nu se face nimic pe E87 tulcea-constanta am plecat ieri din babadag spre constanta nimic pe sosele macar politie sa avertizeze......am iesit din padurea babadagului nimic ...la DOUA CANTOANE 3 masini mari cu lama stateau la vrajeala si o masina de pompieri se plimba /INCURCA CIRCULATIA PRIN PADURE-CONSUMAU GAZU DEGEABA.mai bine ii puneau o lama sa faca treaba.ei pun bariere drum inchis si gata au scapat de evenimente.ce am vazut intr-o ora pot scrie o carte lui pont si dragne sa nu mai faca atata valva ca nu fac nimic.sau ei nu stiu ce este inrealitate.aia mici afla ca vin pe teren (viscol)zic ca au dat si se punu la loc dar duminica putea daca bagau serios lamele se putea circula in regim greu;in 2-3 ore dar ajungeam acasa.lipsiti de ....nu am cuvinte .MAGARIE MARE.