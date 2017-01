Constanţa, regina tenisului de masă românesc

După ce şi-a asigurat titlurile naţionale pe echipe, atât la feminin, prin LPS “Nicolae Rotaru” (în componenţa Cristina Hîrîci, Ioana Ghemeş, Anamaria Sebe, Andreea Filip şi Roxana Iamandi, antrenori Liliana Sebe şi Viorel Filimon), cât şi la băieţi, prin Tenis Masă (în componenţa Andrei Filimon, Cristian Grigore, Bogdan Simion şi Lucian Munteanu, antrenori Andrei Filimon şi Stelian Haşoti), Constanţa a confirmat statutul de regină a tenisului de masă românesc. Principalul artizan al acestor reuşite este Viorel Filimon, antrenorul care a inventat campioane pe bandă rulantă în ultimii ani. Tehnicianul s-a declarat mândru de performanţele obţinute, mai ales că echipa masculină îl are lider pe fiul său, Andrei. “Este o confirmare a valorii tenisului de masă constănţean şi a muncii depuse de antrenori. Orice oraş şi-ar dori să aibă astfel de performanţe. Bucuria este cu atât mai mare cu cât şi la fete, şi la băieţi, echipele sunt formate din constănţeni, singura excepţie fiind Alexandru Cazacu, venit din Bucureşti. Din păcate, toate componentele echipei feminine vor părăsi Constanţa în acest an, semnând deja contracte cu alte cluburi din străinătate. Au adus atâtea medalii, sunt campioane în ultimii şapte ani, dar câştigă sume modifice, pentru că CS Farul are un buget limitat. O vom lua de la capăt, dar ne va fi greu, pentru că suntem un pic descoperiţi. La băieţi, echipa este omogenă şi puternică, dar şi nivelul este un pic mai scăzut. Cu toţii facem parte din familia tenisului de masă constănţean şi suntem mândri de aceste titluri”, a explicat Filimon.

PREGĂTIRI PENTRU MONDIALE. Întrecerile interne vor lua o pauză de aproape două luni din cauza Campionatelor Mondiale individuale de seniori, programate în perioada 8-15 mai, la Rotterdam, în Olanda. Pregătită de Viorel Filimon, echipa feminină a României va fi alcătuite din Eliza Samara, Cristina Hîrîci (ambele din Constanţa), Daniela Dodean, Bernadette Szocs, şi Camelia Poştoacă, în timp ce reprezentativa masculină va fi formată din Andrei Filimon, Constantin Cioti (ambii din Constanţa), Adrian Crişan, Ovidiu Ionescu şi Hunor Szocs. “Este greu de stabilit un obiectiv, pentru că este aproape imposibil să spargi bariera asiatică. Cred că o calificare în optimi, indiferent de probă, simplu, dublu sau dublu mixt, ar fi o mare performanţă. În schimb, este un concurs important în lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice, dar şi o verificare în vederea Campionatelor Europene de la Gdansk, din Polonia, când putem spera la medalii”, a explicat Filimon. Tehnicianul a mărturisit că a trecut rapid peste eşecul înregistrat marţi de echipa feminină în semifinalele Ligii Europene a Naţiunilor, în faţa Olandei. “Noi am pierdut calificarea în Olanda, când am condus cu 2-1 şi am avut şansa să încheiem partida. Altfel am fi abordat returul dacă ne-am fi impus în deplasare cu 3-1. În schimb, chinezoaicele naturalizate au venit la Buzău concentrate şi nu le-am mai putut surprinde”, a explicat antrenorul constănţean. În privinţa Jocurilor Olimpice de la Londra, România este la un pas să-şi asigure prezenţa pentru doi sportivi, Eliza Samara şi Adrian Crişan. “La finalul lunii mai, se ia clasamentul mondial, iar primii 28 de sportivi la fete şi la băieţi, dar nu mai mult de doi reprezentanţi din fiecare ţară, merg la Jocurile Olimpice. Şi Samara, şi Crişan au şanse imense să fie printre aceştia. În plus, vor fi organizate meciuri de baraj în urma cărora vor merge la Londra încă câte 11 sportivi europeni atât la fete, cât şi la băieţi”, a spus Filimon.