Constanţa revine pe harta rugby-ului internaţional

Constanţa are şanse mari să se întoarcă pe harta rugby-ului mondial. Ascensiunea Farului după implicarea autorităţilor locale şi modernizarea bazei sportive din strada Primăverii nu i-a lăsat indiferenţi pe conducătorii federaţiei de specialitate. Dorinţa conducerii grupării de pe litoral de a transforma Constanţa în cel mai puternic centru al sportului cu balonul oval din România ar putea să aducă anul viitor, pe Stadionul de rugby “Farul”, un turneu de mare valoare, IRB Nations Cup, găzduit în ultimii doi ani doar de Bucureşti. Ieri, arena de la ţărmul mării a fost inspectată de preşedintele Federaţiei Române de Rugby (FRR), George Straton şi de Beth Coalter, managerul turneului, însoţiţi de directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Straton şi Coalter s-au arătat plăcut impresionaţi de cele văzute şi au confirmat că în 2009 constănţenii ar putea urmări pe viu meciuri din IRB Nations Cup. “Am venit la Constanţa împreună cu managerul turneului IRB Nations Cup şi împreună studiem o variantă de competiţie cu două grupe a cîte patru echipe. Scopul vizitei este de a analiza posibilitatea ca meciurile uneia dintre grupe să se desfăşoare la Constanţa. Trebuie îndeplinite cîteva condiţii, iar prima ar fi montarea nocturnei pentru că meciurile sînt transmise în 26 de ţări, printre care Marea Britanie, Irlanda, Africa de Sud şi SUA, iar partidele se vor juca seara. Cu un minimum de investiţii, baza sportivă poate fi una modernă, iar probleme cu cazarea delegaţiilor participante nu există pentru că staţiunea Mamaia este la un kilometru de stadion”, a declarat Straton. “Este un stadion frumos, cu un mare potenţial de dezvoltare, care ar putea să găzduiască meciuri internaţionale. De aceea am venit la Constanţa pentru a vedea dacă există infrastructura pentru echipe, suporteri şi televiziuni. Este nevoie de terenuri de antrenament, dar şi de un teren bun de joc pentru ca echipele să-şi arate valoarea”, a explicat Coalter. “Pentru noi ar fi foarte important ca o grupă de la IRB Nations Cup să se desfăşoare anul viitor la Constanţa. În plus, ar fi încă o promisiune către suporteri onorată de clubul nostru şi ar reaşeza Constanţa pe harta rugby-ului internaţional”, a adăugat Arghir.

După ce au vizitat baza sportivă, oficialii s-au întîlnit cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, pentru a discuta problemele legate de infrastructură şi de organizare. Acesta i-a asigurat de tot sprijinul din partea autorităţilor locale, astfel că oraşul de la ţărmul mării va fi, cel mai probabil, în vara anului viitor, gazda unora dintre cele mai puternice reprezentative naţionale din lume.