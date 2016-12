Constanța riscă să fie îngropată în gunoaie

06:53:41 / 29 Ianuarie 2016

Taxa de habitat

Cei care au incheiat ultimul contract,in frunte cu fostul primar,au crezut ca sunt vesnici si ca nimeni,nici odata,nu se vor atinge de ei. In Constanta se plateste de departe cea mai mare taxa de habitat din toata Romania,la fel ca apa rece(recent am cunoscut pe cineva din Jegalia-Calarasi care-mi spunea ca RAJA Constanta extinzandu-se in judetul vecin a stabilit mc de apa la 5LEI!!!) energia termics,transportul in comun. Personal am platit,sper ca nu si in acest an,suma de 100 lei pe an aruncand la gunoi o caldarusa la 3-4 zile, sau ca simplific cel mult de 100 ori pe an. Pai cum Polaris cu sefii ei si fostii sefi de primarie sa nu se imbogateasca pe spinarea locuitorilor amagindu-i pe unii dintre ei cu 8-9 pachete lunare,dar tot din banii constantenilor? Si ca sa-i asigure lui Martin serviciul de salubrizare s-a incheiat un contract,ultrabanos,pe 25 ani de ma intreb de ce nu l-a incheiat pe viata? Si citin,cu greu articolul pana la capat de parca ar fi fost din partea firmei Polaris deduc ca vreti sa speriati locuitorii ca nu vor mai putea iesi din case din cauza gunoaielor. Manipulare