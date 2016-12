„Constanţa se află în topul primelor trei locuri în care îmi place să expun”

Istoric de profesie şi colecţionar din pasiune, Corneliu Beda este unul dintre cei mai constanţi participanţi la Târgul Naţional al Colecţionarilor, organizat de peste două decenii la Constanţa, la iniţiativa Asociaţiei Filateliştilor „Tomis”. Astfel, din cele 21 de ediţii ale tradiţionalului târg organizat până acum la malul mării, Corneliu Beda a participat la 20 de întâlniri ale colecţionarilor de la malul mării, unde a adus cărţi poştale ilustrate, cărţi rare, partituri muzicale şi alte obiecte cu parfum de epocă.

Reporter: Când v-aţi descoperit pasiunea pentru obiectele de colecţie?

Corneliu Beda: Primul obiect l-am colecţionat când eram elev în şcoala primară, între anii 1947-1951. Am început cu nişte cărţi poştale ilustrate, care reprezentau oraşul Zimnicea, şi de atunci am început să colecţionez şi cărţi. Am o bibliotecă cu aproximativ 15.000 titluri.

R. : De când participaţi la târguri?

C. B.: La târguri am început să particip după anul 2000, dar prima expoziţie de cărţi poştale ilustrate am realizat-o în anul 1996 la Ploieşti, cu tema Eminescu. La simpozioane şi târguri am participat în foarte multe localităţi. Dacă ar fi să fac o ierarhie, Constanţa se află în topul primelor trei locuri în care îmi place să vin să expun. Din cele 21 de ediţii ale Târgului Colecţionarilor de la Constanţa nu am lipsit decât de la una, pentru că eram plecat în altă parte. De asemenea, în 2011, la Constanţa am participat la o expoziţie internaţională, unde am primit două premii importante.

R. : Mai ştiţi la câte evenimente de genul târgului de la Constanţa aţi participat până acum?

C. B. : În România, am participat la expoziţii, simpozioane, expoziţii şi târguri în 14 localităţi de la est la vest şi de la nord la sud, de la Timişoara la Constanţa şi din Bistriţa la Zimnicea, cel mai sudic punct din ţară.

R. : Aţi spus că aţi început să colecţionaţi ilustrate reprezentând Zimnicea. Locuiţi în această localitate?

C. B. : Acum locuiesc în Bucureşti. M-am născut în Chilia Nouă, deci sunt român basarabean. M-am născut în „anul negru” (n. r. 1940), atunci când am rămas fără Ardealul de Nord, Nordul Bucovinei, când Bulgariei i s-a înapoiat Cadrilaterul, care a aparţinut României între 1913 până în 1940. Ne-am refugiat de acolo când eu aveam patru ani. Am locuit în Zimnicea între anii 1946-1968. Prima facultate am făcut-o la Timişoara, pe cea de-a doua am făcut-o la Bucureşti. Am fost directorul Muzeului Judeţean din Teleorman şi şef al Oficiului pentru Patrimoniu. Din 1985 m-am mutat la Bucureşti, am lucrat la Biblioteca Mitropolitană. Am lucrat şi la Muzeul municipal de istorie de la Curtea Domnească. De mai mulţi ani de zile mă ocup de expoziţii de cartofilie, carte veche şi partituri muzicale. Cele mai multe expoziţii i le-am dedicat lui Eminescu. Am vreo 3.000 de cărţi poştale ilustrate, colecţie personală. Am expus la Institutul Cultural din Paris, în anul 2000. Am făcut expoziţii de cărţi poştale ilustrate cu tema Eminescu şi teme istorice, fiind istoric de profesie, în Italia, Grecia, Bulgaria, Austria, Ucraina, Republica Moldova.

R. : În 2004 aţi scos volumul „Aromânii” , în română, franceză şi engleză. Sunteţi aromân?

C. B. : Nu sunt aromân. Acest lucru m-au întrebat şi aromânii în 2001, când am făcut o expoziţie. Le-am răspuns că sunt istoric de profesie, că am colindat mult zonele locuite de aromâni. Îmi plac aromânii dintotdeauna. Îmi place să fiu în mijlocul lor, îmi plac obiceiurile lor. Aromânii şi românii fac parte din ramura stră-română: două ramuri care, la un moment, din cauza condiţiilor istorice, s-au despărţit, aşa cum Dunărea a despărţit sau a unit diverse popoare. Condiţiile geografice în care au trăit şi vitregia sorţii au făcut să se îndepărteze tot mai mult de neamul românesc, dar având în vedere unitatea de limbă ne face să credem că suntem mai înrudiţi cu românii decât se crede.