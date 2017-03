Constanța se luminează de Paște

Pentru ca spiritul Sărbătorilor Pascale să se facă resimțit în toată Constanța, autoritățile locale intenționează să împodobească orașul cu lumini decorative. De aceea, Primăria a lansat, de curând, o licitație publică pentru închirierea unor sisteme de iluminat festiv pentru perioada Paștelui. Luminile ornamentale vor fi montate pe principalele străzi din Constanța, atât în sensurile giratorii, cât și pe stâlpi.

CÂTE INSTALAȚII DECORATIVE VOR FI MONTATE

Potrivit caietului de sarcini care însoțește anunțul, ar trebui montate 137 de figurine decorative. 28 dintre acestea sunt instalații de traversare, adică panouri luminoase pe care scrie mesajul „Paște Fericit”. Alte 78 de instalații sunt figurine în formă de ou, care vor fi montate în sensurile giratorii. Pe stâlpi vor fi montate 31 de figurine de mai multe tipuri. 15 dintre acestea vor fi sub forma unui iepuraș cu ou, cinci vor fi sub forma unei candele, iar celelalte 11 - sub forma unei lumânări cu ou de Paște. Toate produsele decorative utilizate în iluminatul festiv vor fi echipate cu LED, astfel încât să se asigure un consum mic de energie electrică. Pentru toate aceste ornamente, dar și pentru montarea și demontarea lor, Primăria este dispusă să cheltuiască 132.000 de lei.

ÎN CÂT TIMP VOR FI MONTATE LUMINIȚELE

Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de maximum 15 zile de la emiterea ordinului de montare. Agentul economic ce va furniza luminile decorative are la dispoziție patru zile pentru montarea lor și tot atâtea zile pentru demontare. Ofertele pot fi trimise până în 7 martie, la adresa Primăria Municipiului Constanța, strada Mihail Kogălniceanu nr. 28, în atenția Serviciului Drumuri și Iluminat Public.