Constanța se luminează de Paște, pentru al doilea an consecutiv!

Pentru al doilea an consecutiv, autoritățile locale din Constanța vor să împodobească orașul cu lumini decorative și de Paște, nu doar în perioada Sărbătorilor de Iarnă. Recent, Primăria a lansat o licitație publică pentru închirierea unor sisteme de iluminat festiv în perioada Paștelui. Anul acesta, vor fi montate mai multe lumini ornamentale, pe principalele străzi din Constanța, atât în sensurile giratorii, cât și pe stâlpi. Potrivit unor surse, licitația a fost câștigată de o societate comercială din Cluj-Napoca, ce a înaintat o ofertă de preț cu aproximativ 30.000 de lei mai mică decât costul estimat inițial de Primărie. Dacă autoritățile locale doreau să cheltuiască în jur de 132.000 de lei pentru iluminatul festiv, firma câștigătoare este dispusă să asigure serviciile de montare și demontare a luminilor cu puțin peste 100.000 de lei.

CÂTE INSTALAȚII DECORATIVE VOR FI MONTATE

Potrivit caietului de sarcini, ar trebui montate 137 de figurine decorative. 28 dintre acestea sunt instalații de traversare, adică panouri luminoase pe care scrie mesajul „Paște Fericit”. Alte 78 de instalații sunt figurine în formă de ou, care vor fi montate în sensurile giratorii. Pe stâlpi vor fi montate 31 de figurine de mai multe tipuri. 15 dintre acestea vor fi sub forma unui iepuraș cu ou, cinci vor fi sub forma unei candele, iar celelalte 11 - sub forma unei lumânări cu ou de Paște. Toate produsele decorative utilizate în iluminatul festiv vor fi echipate cu LED, astfel încât să se asigure un consum mic de energie electrică. Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de maximum 15 zile de la emiterea ordinului de montare. Agentul economic ce va furniza luminile decorative are la dispoziție patru zile pentru montarea lor și tot atâtea zile pentru demontare.