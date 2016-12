Cei care vizitează Constanţa au la dispoziţie, de acum înainte, un ghid turistic al oraşului, care prezintă 65 de atracţii turistice şi obiective istorice, trei circuite, patru hărţi, peste 220 de fotografii şi un scurt ghid al Dobrogei. „Constanţa şi împrejurimi. Ghid turistic”, de Adrian Siea, şi varianta în limba engleză, „Constanţa City Walking Guide”, au fost lansate, ieri, la Maritimo Shopping Center. Ghidul turistic prezintă, la secţiunea „Evenimente în Constanţa şi Mamaia”, informaţii şi fotografii ale Carnavalului Mamaia, cel mai spectaculos moment de entertainment al verii, iniţiat şi condus de primarul Radu Mazăre.

„Ideea de a realiza un ghid al Constanţei a venit vizitând alte oraşe importante din Europa. În acele oraşe am găsit ghiduri turistice care mi-au fost de folos. Întorcându-mă în Constanţa, am observat că nu există un ghid al oraşului, iar mulţi dintre prietenii mei care veneau aici nu ştiau ce atracţii turistice are Constanţa. Aşa a apărut acest ghid unic, structurat pe şase capitole, cu trasee prin Constanţa, care acoperă atât oraşul, cât şi împrejurimile, Năvodari, Eforie şi sudul litoralului”, a spus autorul ghidului, Adrian Siea.

La evenimentul editorial a fost prezent şi consultantul ştiinţific al lucrării, dr. Delia Cornea, muzeograf la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, Cristina Tamaş, care a acordat autografe pe cel mai recent volum al său, „Vacanţele preşedintelui”.

Ghidurile turistice se pot achiziţiona la preţul de 20 de lei, de la sediul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, dar şi de la unele terase din Portul Turistic Tomis, precum şi de la un magazin de suveniruri de pe strada Ştefan cel Mare. Ghidul este redactat atât în limba română, cât şi în limba engleză. În prezent, se lucrează la variante în limbile franceză, italiană şi germană.