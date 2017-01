Constanţa şi-a premiat sportivii de elită!

HCM Constanţa, aureolată cu titlul de cea mai bună echipă a judeţului

Cătălina Ponor a fost recompensată cu “Premiul Judeţean pentru Sport” la seniori pentru a patra oară consecutiv

Sportul constănţean a trăit din nou momente de sărbătoare la intensitate maximă. Ieri seară, cei mai mari performeri ai judeţului de la ţărmul mării au fost premiaţi cu suma totală de 300.000 lei într-un spectacol devenit deja tradiţional, “Gala Sportului Constănţean”, organizat pentru a cincea oară consecutiv de Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia de Sport. Emoţiile şi bucuriile s-au împletit pe scena Teatrul “Fantasio”, lăsînd în urmă un an cu antrenamente şi concursuri, dar plin de rezultate excelente. Evenimentul a combinat fericit momentele de premiere şi de rememorare ale marilor performanţe obţinute în 2006 cu cele artistice, susţinute de actorii Teatrului Naţional “Fantasio”, ansambluri de dans sportiv, Blondy şi trupa Heaven. Spectacolul a fost prezentat de cometatorul TV Neptun, Paul Alexe, care le-a avut alături pe fosta mare campioană a gimnasticii mondiale, Andreea Răducan şi pe cîntăreaţa Andreea Bănică.

Primii au urcat pe scenă cei mai mici dintre sportivi, juniorii pregătiţi deja să ducă mai departe faima sportului constănţean. Titlurile mondiale, europene şi balcanice au fost reamintite şi au făcut şi mai grea departajarea în clasament. În frunte a strălucit însă jucătoarea de tenis de masă, Elisabeta Samara, recompensată cu “Premiul Judeţean pentru Sport” la juniori pentru nenumăratele medaliile cucerite în competiţiile internaţionale. Ultima a venit chiar în urmă cu o săptămînă, cînd eleva antrenorului Viorel Filimon a pus umărul la clasarea echipei României pe ultima treaptă a podiumului la Campionatele Mondiale de juniori, desfăşurate la Cairo. “Este o onoare să primesc acest premiu. Vreau să mulţumesc Elenei Frîncu, antrenorilor şi tuturor celor care mă susţin. Pentru anul viitor îmi doresc sănătate, ca să pot juca, apoi titlul de campioană europeană la simplu şi încă o medalie mondială”, a declarat sportive care va începe într-o săptămînă ultimul său an ca junioară.

Nici la seniori, organizatorii nu au avut o sarcină mai uşoară în a desemna cei mai buni sportivi, datorită numeroaselor performanţe obţinute în arenele internaţionale. Pe podium au urcat medaliaţi la campionatele europene şi mondiale, dar “Premiul Judeţean pentru Sport” a fost adjudecat pentru al patrulea an consecutiv de Cătălina Ponor. “Regina” gimnasticii româneşti a activat doar patru luni în acest an, timp în care şi-a demonstrat încă o dată supremaţia la bîrnă, cucerind titlul continental la Volos. “Mi-am dorit de mult să cîştig de mai multe ori consecutiv acest trofeu important. Sper să nu mă opresc aici! Să domin prin rezultate această ierarhie cel puţin următorii doi ani. Cît despre 2006, a fost un an foarte bun, considerînd cele trei medalii cucerite la Campionatele Europene”, a declarat Ponor, care în urmă cu doar cîteva zile a luat decizia de a reveni în activitatea competiţională. Marea campioană a primit distincţia din mîinile prşedintelui Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu şi a făcut o promisiune tuturor constănţenilor, aceea că va aduce anul viitor mult dorita medalie de aur la Campionatul Mondial.

HCM Constanţa, din nou în top

Îmbrăcaţi la patru ace, campionii României au sărbătorit aseară un nou succes. Handbal Club Municipal Constanţa şi-a cîştigat o dată în plus recunoaşterea comunităţii la finalul celui mai bun an din istoria echipei. Eventul campionat-Cupa României, semifinala Cupei Cupelor, participarea cu succes în Liga Campionilor şi titlul neoficial de campioană a iernii, dublat de o nouă calificare în sferturile actualei ediţii a Cupei Cupelor, sunt repere care au adus importante pentru însăşi istoria sportului constănţean. Respectînd cronologia performanţei, fiecare an fiind mai bun decît cel anterior, toată lumea aşteaptă noi succese în 2007. “Vreau să mulţumesc jucătorilor că au înţeles perfect mesajul conducerii tehnice, acela că sportul de performanţă nu aşteaptă timpul să treacă şi sperăm ca în continuare această echipă să fie port-drapelul formaţiilor constănţene”, a declarat antrenorul Lucian Râşniţă.

Familia sportului constănţean, împreună pentru performanţă

În încheiere, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu a afirmat încă o dată că secretul succesului stă în unitatea celor implicaţi în sportul ţărmului de mare. “Aş dori să mulţumesc din suflet atît Direcţiei pentru Sport, cît şi Inspectoratului Şcolar Judeţean, antrenorilor, profesorilor, conducătorilor de cluburi, sponsorilor, tuturor celor care s-au implicat în acest an ca echipele noastre, copiii noştrii să facă performanţă atît la învăţătură, cît şi în sport, şi ca judeţul nostru să fie unul dintre cele mai importante din ţară, dacă nu chiar primul, în domeniul sportiv şi cel al învăţămîntului. Aş vrea deasemenea să mulţumesc domnului primar Radu Ştefan Mazăre pentru sumele pe care le-a acordat sportului, pentru sumele acordate învăţămîntului preuniversitar din Municipiul Constanţa. Aş vrea să mulţumesc Consiliului Local Constanţa, care a înţeles în unanimitatea lui importanţa sportului şi învăţămîntului. Şi nu în ultimul rînd, îi felicit pe toţi cei care au fost premiaţi şi doresc tuturor constănţenilor, în numele Consiliului Judeţean, La Mulţi Ani şi Crăciun Fericit!”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. În numele insitituţiei pe care o conduce, el a oferit Direcţiei pentru Sport un premiu special, pentru a răsplăti “cea mai bună structură sportivă din România”. Tradiţionalul foc de artificii, completat cu o “baie” de confetti multicolore a încheiat evenimentul şi a dat startul performanţei în anul preolimpic 2007.