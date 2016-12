Constanţa, sub ape

COMANDAMENT Precipitaţiile abundente care cad necontenit de duminică au determinat conducerea Prefecturii să activeze, în urmă cu două zile, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), sub coordonarea prefectului Eugen Bola. În cadrul acestui comitet a fost constituită o Grupă Operativă, formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, Gărzii de Coastă, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa şi ai Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, care monitorizează în permanenţă situaţia din judeţ. În plus, la ordinul prefectului, toate comitetele locale pe situaţii de urgenţă au trebuit să comunice starea din teritoriu din trei în trei ore.

DOBROGEA NU SCAPĂ DE PLOI Dobrogea nu scapă de nori, ploi şi vânt puternic nici în următoarele zile. Potrivit reprezentanţilor Centrului de Meteorologie Constanţa, astăzi va continua să plouă, iar vântul va sufla cu putere. Temperaturile minime se vor încadra între 2 şi 6 grade Celsius, iar maximele între 5 şi 9 grade Celsius. Începând de mâine, meteorologii aduc veşti ceva mai bune: vremea se va mai încălzi, ploile vor fi trecătoare, iar vântul va mai slăbi din intensitate. Cu toate acestea, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă. Temperaturile minime se vor încadra între 2 şi 6 grade Celsius, iar maximele nu vor depăşi 9 grade Celsius. Meteorologii spun că vremea se va încălzi abia începând cu 5 octombrie, când temperaturile maxime vor ajunge la 12 grade Celsius. Temperaturile minime înregistrate ieri în România n-au mai fost atinse, pentru această perioadă, din 1929, anul în care în ţara noastră a început măsurătorile sistematice ale fenomenelor meteo.

A „CURS” CU RECLAMAŢII LA RAJA Toată ziua de ieri, telefonul dispeceratului RAJA a sunat neîntrerupt. Reprezentanţii RAJA au declarat că la dispeceratul societăţii s-au primit peste 60 de reclamaţii. În municipiul Constanţa, cele mai multe sesizări au venit din cartierele CET, Coiciu, Tomis Nord - zona Penny Market, Palas, zona Centrală - Piaţa Griviţei. În Năvodari s-au primit sesizări de pe strada Crăiţei, iar la Medgidia - de pe strada Poporului, toate aceste reclamaţii vizând sistemul de canalizare stradal. Echipele RAJA au răspuns la toate solicitările primite, ele în curs de rezolvare. În cadrul Comandamentului pentru situaţii de urgenţă de la nivelul RAJA acţionează 44 de echipe de intervenţie, dotate cu 22 de utilaje de scos apa din canalizări şi 24 de pompe de mare putere.

ZECI DE LOCALITĂŢI FĂRĂ CURENT ELECTRIC Din cauza ploii şi a vântului puternic, 15 localităţi din judeţ au rămas fără energie electrică, respectiv aproximativ 7.500 de consumatori. De asemenea, din cauza avariei la liniile de alimentare cu tensiune de la mai multe staţii de pompare, localităţile Ciocârlia de Jos, Tătaru, Pecineaga, Vârtop, Moşneni, Albeşti, Oituz şi zona de intrare în Mihail Kogălniceanu sunt lipsite de apă potabilă. În momentul în care Enel va remedia aceste avarii, alimentarea cu apă va reveni la normal. Pentru a remedia deficienţele, Enel a scos pe teren 18 echipe. Printre cauzele care au dus la producerea incidentelor, pe fondul vântului puternic din ultimele 18 ore spun reprezentanţii Enel Distribuţie Dobrogea, se numără izolatori sparţi, cordoane şi conductoare rupte. „Accesul echipelor de intervenţii în teren la reţelele situate în câmp a fost mult îngreunat din cauza căderii masive de precipitaţii. Pentru zonele urbane, copacii sau crengile căzute pe liniile electrice aeriene au dus la producerea mai multor deranjamente colective”, au declarat reprezentanţii Enel Distribuţie Dobrogea.

SECŢIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI DE URGENŢĂ, FĂRĂ CURENT Şi secţiile exterioare ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa - de la Agigea şi Eforie Sud - au fost lăsate, ieri, fără curent electric, încă de la ora 13.00. Potrivit conducerii celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, s-au făcut zeci de reclamaţii la cei care ar fi trebuit să rezolve, în mod prioritar, avaria. Este inadmisibil să laşi ore în şir două unităţi medicale fără curent electric. Este adevărat că au fost pornite generatoarele, însă acestea au funcţionat limitat. Sesizaţi telefonic şi de către „Telegraf”, reprezentanţii Enel Dobrogea au răspuns că abia la ora 19.20 angajaţi ai lor ar lucra la avaria de la Agigea, însă despre secţia exterioară de la Eforie Sud habar n-aveau. „Secţia de la Eforie Sud nu figurează cu vreo avarie”, este răspunsul dat de către reprezentantul Enel, şi asta după numeroase reclamaţii ale conducerii spitalului.

BARAJE DE NISIP LA CONSTANŢA În municipiul Constanţa, intemperiile au provocat pagube însemnate: zeci de copaci trântiţi la pământ de vânt şi maşini distruse. Pentru a face faţă situaţiei, autorităţile locale şi-au dat mâna şi au intervenit prompt în punctele vulnerabile. Potrivit directorului Serviciului de Protecţie Civilă din cadrul Primăriei Constanţa, Ştefan Taran, autoritatea locală, cu ajutorul jandarmilor, a format baraje în calea apelor din saci plini cu nisip. Astfel, primăria a constituit baraje la intersecţia străzilor Chiliei cu Soveja (150 de saci), Izvor cu Contraamiral N. Negru (200 de saci), în apropierea Secţiei 5 de Poliţie (300 de saci) şi pe str. Th. Speranţia (200 de saci). O situaţie aparte s-a înregistrat pe str. Arcului, la blocul C4, unde, la intrarea în imobil, s-a format un mic lac de acumulare. Perntru a putea intra în bloc, locatarii au fost nevoiţi să treacă printr-o baltă imensă, care atingea jumătate de metru adâncime. „Ne simţim ca la Veneţia. Este inuman prin ce situaţie trecem. Sunt mulţi cetăţeni din bloc, în special cei bătrâni, care nu au putut să se ducă să-şi cumpere o pâine, pentru că trebuie să treacă prin baltă”, a spus administratorul blocului, Silvia Nechita. Unul dintre locatarii care nu au putut să intre în bloc a fost şi Liviu Moroianu. Acesta a aşteptat cu copilul în braţe, preţ de câteva ore, ca apa să se retragă. O altă situaţie specială s-a înregistrat şi pe str. Izvorului, unde o casă părăsită este pe punctul de a se prăbuşi. Situaţia acestui imobil a fost evaluată de angajaţii Primăriei Constanţa, care au spus că vor lua legătura cu proprietarul, pentru a demola imobilul. Ştefan Taran a mai declarat că primăria a intervenit şi pe bulevardele 1 Mai şi Aurel Vlaicu, dar şi pe str. Ştefan cel Mare, la sediul Arhivelor Naţionale, unde a zburat acoperişul.

ZECI DE COPACI RUPŢI SAU SMULŞI DIN RĂDĂCINI! Urgia care de două zile a pus stăpânire pe Constanţa a doborât aproape 50 de copaci în întreg municipiul. Au fost avariate 12 maşini. Şeful Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primăria Constanţa, George Coman, a declarat că nu a mai văzut niciodată o furtună atât de puternică. „Din experienţa mea de peste doisprezece ani în Primăria Constanţa, până acum n-au mai cedat atât de mulţi copaci, în contextul în care facem toaletări periodice. Din cei aproape 50 de copaci căzuţi, 30 au fost deja ridicaţi de lucrătorii serviciului primăriei, iar în celelalte cazuri vom interveni cât mai curând. Primordial a fost să deblocăm accesul pietonal, intrările de bloc”, a declarat Coman. În această perioadă, s-a înregistrat un număr-record de reclamaţii la dispeceratul primăriei. Printre cele mai numeroase intervenţii ale lucrătorilor au fost cele în care copacii au căzut pe maşini. În total, au fost sute de solicitări de la constănţeni. La copacii căzuţi se adaugă şi peste 60 de pomi înclinaţi, cu risc de cădere. Şi la redacţia ziarului nostru, mai multe persoane au semnalat diverse situaţii, verificate apoi în teren de către angajaţii primăriei. Un exemplu a fost intervenţia de pe strada Decebal, unde un copac a căzut peste cinci maşini. Şoferul unui Espero a fost surprins în trafic. Nu a păţit nimic, dar era speriat şi nu dorit să facă vreun comentariu. S-a ales cu parbrizul maşinii spart. Un alt şofer care s-a trezit cu maşina avariată a fost Nicolae Paris. „Eram în sediul firmei de pe strada Decebal când s-a întâmplat. Sprinter-ul pe care îl deţin are parbrizul spart. Probabil, reparaţiile mă vor costa cel puţin 1.500 de lei. Sunt mai norocos decât alţi şoferi”, a spus bărbatul. Echipele Primăriei Constanţa rămân în stand-by şi astăzi, pentru că peste judeţ rămâne cod portocaliu de ploi şi furtună.

PASAJ ACOPERIT DE APĂ LA MEDGIDIA De intemperii nu a scăpat nici municipiul Medgidia, unde un pasaj rutier din zona str. Vasile Lupu a fost blocat de ape. Prezent în zona afectată, primarul din Medgidia, Marian Iordache, a declarat că intervenţia promptă a autorităţilor a făcut ca pasajul rutier, unde nivelul apei pluviale a atins doi metri, să fie eliberat de ape şi redat circulaţiei la scurt timp după inundare. Primarul a subliniat că pagubele de la Medgidia sunt minore. „La noi au căzut 25 de copaci, care, din fericire, nu au provocat pagube materiale”, a spus Iordache. El a adăugat că pe plan local au intervenit mai multe echipaje ale ISU, RAJA şi ale primăriei.

Potrivit unui bilanţ provizoriu, în mai multe localităţi din judeţ, vântul puternic a distrus acoperişurile mai multor clădiri. Un exemplu în acest sens s-a înregistrat la Mangalia, unde un acoperiş al unui bloc a căzut pe o alimentară. Probleme au fost şi la Valu lui Traian, unde un acoperiş al unei case a fost smuls de vânt, iar apa a intrat în mai multe gospodării. De vremea rea nu au scăpat nici trei familii din localitatea Topraisar, ale căror case au fost inundate. Potrivit ISU Dobrogea, la nivelul întregului judeţ s-a intervenit cu şapte motopompe, 20 de autospeciale şi 120 de pompieri.

CANALIZARE „BUCLUCAŞĂ“ LA LUMINA Ploile şi vijeliile s-au resimţit şi la Lumina. Trei case au fost inundate şi, după cum spun proprietarii, sunt şanse slabe să mai poată fi recuperat ceva din acele locuinţe. S-au trezit în toiul nopţii, pe la ora 4, că le-a ajuns apa până la marginea patului. „Mama era cât pe ce să se curenteze. Am chemat ambulanţa şi am mers cu ea la Urgenţă, pentru că se simţea foarte rău. Ore în şir am avut apa până la brâu în casă. Nu am apucat să luăm nimic. Nu avem haine, nu mai avem nici măcar actele. Nimic“, ne-a povestit Ana Maria Adam. Ea a mai spus că se confruntă cu astfel de probleme din 2006. Tragedia acestor familii este cu atât mai mare cu cât, acum puţină vreme, au reuşit să-şi aranjeze casele. „Numai ce am terminat de mobilat şi aranjat casa şi acum s-a dus pe apa Sâmbetei toată agoniseala“, a mai povestit femeia. Mai mult, sinistraţii au solicitat sprijin administraţiei locale pentru a le fi scoasă apa din case şi gospodării. Ajutorul nu a întârziat să apară, potrivit primarului Dumitru Chiru, care a precizat că mai multe autospeciale au tras apă din acele curţi ore în şir. „Acolo sunt probleme mari, pentru că acele gospodării nu au fost înţepate cum trebuie în sistemul de canalizare şi apa a refulat la ei în case. Le-am asigurat celor trei familii cazare, mâncare şi tot ce au nevoie urgent şi vom vedea cum le vom putea veni în ajutor, pentru a mai recupera câte ceva din bunuri“, a declarat primarul.

ACOPERIŞURI DISLOCATE LA NĂVODARI Ca în fiecare localitate, şi la Năvodari s-a acţionat în toate zonele oraşului pentru tăierea mai multor copaci care au căzut ori care erau pe punctul de a cădea pe carosabil ori pe autovehiculele din zonă. Totodată, la Năvodari, vântul a dislocat două acoperişuri, ambele la instituţii de învăţământ. Unul a fost cel al Grădiniţei „Peştişorul de Aur“, iar cel de-al doilea - la corpul nou de clădire al Şcolii nr. 3. Şi drumul naţional 226, în zona Cap Midia, a fost inundat, traficul rutier fiind blocat mai multe ore.

AIMK, DESCHIS OPERĂRII AERONAVELOR Conducerea Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu” (AIMK) Constanţa a anunţat că traficul aerian s-a desfăşurat normal, în ciuda condiţiilor meteo. „Astăzi (ieri - n.r.), o aeronavă a aterizat fără probleme. Situaţia este sub control”, a declarat directorul AIMK, Cristian Moldovanu.

PODUL OVIDIU, BLOCAT TREI ORE Potopul care s-a abătut peste judeţul Constanţa a făcut ca DN 2A (Constanţa - Hârşova) să fie parţial blocat în zona localităţii Ovidiu. Mai multe pietre din terasamentul podului de la intrarea în localitate au căzut pe carosabil. În plus, în aceeaşi zonă, s-a surpat şi un mal de pământ. Pericolul era iminent şi în orice clipă se putea produce o tragedie. Şi asta pentru că deasupra malului care a alunecat erau construite mai multe case. Astfel, timp de trei ore, angajaţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Constanţa au lucrat pentru deblocarea traficului, timp în care autovehiculele au circulat pe un singur fir de mers. Concret, spun reprezentanţii DRDP Constanţa, „s-a săpat un şanţ de gardă pentru preluarea apelor care se scurgeau de pe străzile laterale, în timp ce mâlul din pasaj a fost îndepărtat”. În acelaşi timp, angajaţii DRDP Constanţa au măturat carosabilul pe DN 38 (Constanţa - Negru Vodă) şi DN 39 (Constanţa - Mangalia), întrucât crengile de dimensiuni mici formau, în combinaţie cu apa, o mâzgă periculoasă pentru şoferi.

TOATE PORTURILE, ÎNCHISE! Din cauza vântului puternic, toate porturile navale şi fluviale din judeţul Constanţa au fost închise ieri. Potrivit autorităţilor portuare, operaţiunile au fost sistate deoarece vântul a suflat cu 60 - 70 de kilometri pe oră la ţărm, iar în larg a depăşit şi 80 de kilometri la oră. Primul închis a fost Portul Midia. Activitatea a fost apoi oprită în porturile Mangalia şi Constanţa Sud - fluvial, iar ultimul port închis a fost Constanţa Nord. Tot din cauza vântului puternic a fost restricţionată şi deplasarea convoaielor de barje pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, prin ecluza de la Agigea către Portul Constanţa Sud - fluvial.

FURTUNA PUTERNICĂ A ALUNGAT NAVA „SILVER SPIRIT”! Furtuna puternică de pe litoralul românesc a întors din drum nava de croazieră de lux „Silver Spirit“, sub pavilion Bahamas, ce aparţine companiei Silversea, care trebuia să acosteze, ieri, în dana de pasageri a Portului Constanţa. Trebuia să fie a patra sa vizită la Constanţa în acest sezon de croaziere şi ar fi adus 580 de turişti, majoritatea americani, însă vremea nefavorabilă l-a determinat pe comandant să nu pună în pericol viaţa pasagerilor şi nici a echipajului de peste 300 de persoane. Reprezentantul agenţiei de agenturare pasagere Phoenix Shipping & Trading SRL, Constantin Şoimu, a declarat că nava a primit, iniţial, aviz favorabil pentru a intra în Portul Constanţa. Comandantul a avut o tentativă de a se apropia de port, ajutat de remorchere, însă ea a fost sortită eşecului, furtuna fiind prea puternică. „În largul mării s-a format o suprafaţă largă de expunere a vântului şi, combinată cu forţa valurilor, a determinat o forţă mare care a făcut imposibilă intrarea navei în port, aşa că „Silver Spirit” s-a îndreptat către portul din Varna, unde oricum trebuia să ajungă”, a declarat Şoimu.

FIR DE CALE FERATĂ RUPT DE UN COPAC Un copac smuls din rădăcini de furtuna care s-a abătut asupra Constanţei a căzut ieri, în jurul orei 10.00, pe firul de contact al căii ferate din dreptul barierei de pe strada Caraiman, din Constanţa, şi l-a rupt. Reprezentanţii CFR au sosit în scurt timp la locul incidentului şi s-au apucat să repare firul, însă, din cauza ploii, lucrările de reparaţie au durat câteva ore. „În perioada în care circulaţia trenurilor electrificate a fost întreruptă, niciun tren de călători sau de marfă nu a fost programat să treacă prin zonă, spre Mangalia, astfel încât circulaţia pe calea ferată nu a fost întreruptă şi nici îngreunată”, a declarat şeful Serviciului pentru Siguranţa Circulaţiei din cadrul Regionalei CF Constanţa, Radu Anton. În jurul orei 15.00, ceferiştii au reparat defecţiunea, circulaţia tuturor trenurilor fiind reluată în program normal.

LIBER LA AVIZE DE FORŢĂ MAJORĂ Agenţii economici afectaţi de condiţiile meteorologice adverse din această perioadă pot solicita Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa eliberarea avizelor de forţă majoră. Rolul documentelor este de a exonera de răspundere contractuală partea care invocă evenimentul de forţă majoră din cauza căruia s-a aflat în imposibilitatea de a-şi îndeplini, total sau parţial, obligaţiile asumate. „Avem avertizări de cod galben şi portocaliu. Sunt precipitaţii abundente, intensificări ale vântului ce pot depăşi 50 - 80 km/h la rafală, marea este intens agitată, iar porturile maritime Midia, Mangalia şi Constanţa şi portul fluvial Constanţa Sud - Agigea sunt închise, fiind sistate toate operaţiunile de încărcare şi descărcare de marfă. Este o situaţie de forţă majoră”, spun cei de la CCINA, care au competenţa exclusivă de a aviza cazurile de forţă majoră în judeţul Constanţa.

CURSURI DE APĂ SUPRAVEGHEATE DE ABADL Potrivit Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL), având în vedere avertizarea emisă de INHGA, sunt prognozate creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinul hidrografic Dobrogea Litoral, cu depăşiri ale cotelor de inundaţie. Reamintim că s-a instituit cod portocaliu începând cu data de 30.09.2013, ora 23.00, pe râurile din spaţiul hidrografic Dobrogea (judeţele Constanţa şi Tulcea). „Cele patru cursuri de apă aflate sub supraveghere sunt Taiţa, Teliţa, Casimcea şi Slava. De asemenea, ABADL are pregătiţi, pentru a interveni pe cele patru cursuri de apă, în cazul în care situaţia o cere, peste 100 de angajaţi în judeţul Tulcea şi peste 100 de angajaţi în judeţul Constanţa, la care se adaugă utilajele ABADL”, a declarat purtătorul de cuvânt al ABADL, Cătălin Anton.

Echipele ABADL au luat măsuri pentru asigurarea tranzitării undelor de viitură posibile în condiţii de siguranţă, prin atenuarea viiturilor în acumulări. Totodată, s-au asigurat colectarea datelor hidrologice conform regulamentului în vigoare, precum şi transmiterea acestora prin intermediul rapoartelor operative. Totodată, conducerea ABADL a dispus întărirea monitorizării liniilor de apărare şi pregătirea utilajelor pentru intervenţie, acolo unde va fi cazul, şi menţinerea legăturii permanente cu ISU şi autorităţile locale. ABADL atenţionează populaţia să evite trecerile cu vehicule prin vaduri (direct prin râu). Persoanele surprinse de ploi torenţiale să nu se adăpostească în niciun caz sub poduri, pentru că pot fi surprinse de viitură. Utilajele aflate în apropierea albiilor trebuie să fie retrase, iar în cazul acumulărilor piscicole - baraje mici, trebuie verificată funcţionalitatea echipamentelor de evacuare a apelor mari. Totodată, autorităţile locale trebuie să intervină în special în zona podurilor şi a podeţelor, îndepărtând, acolo unde este cazul, materialele lemnoase şi vegetaţia care ar putea obtura secţiunile de scurgere ale râurilor. De asemenea, autorităţile locale trebuie să fie pregătite pentru a asigura starea de permanenţă la sedii.