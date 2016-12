Constanţa, sub cod portocaliu de inundaţii

Finalul lui septembrie loveşte România cu coduri de ploi şi inundaţii fără sfârşit, cu temperaturi cu 10 grade Celsius mai mici decât cele fireşti şi cu vânt ce bate cu mare putere. După avertizarea de cod portocaliu pentru ploi, judeţele Constanţa şi Tulcea au intrat sub o altă avertizare. Râurile din Constanţa şi Tulcea se află de ieri, ora 23.00, sub cod portocaliu de inundaţii, în timp ce în judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Gorj şi Mehedinţi este menţinută atenţionarea cod galben, aceasta urmând să vizeze, de astăzi, alte nouă judeţe, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA). Totodată, Capitala şi judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Constanţa se află, începând de ieri, ora 21.00, şi până mâine, ora 2.00, sub cod portocaliu de ploi, fiind aşteptate precipitaţii de până la 80 de litri pe metru pătrat, potrivit unei avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Potrivit reprezentanţilor ANM Constanţa, în această perioadă va ploua pe arii extinse şi se vor cumula cantităţi de apă ce vor depăşi local 30 - 35 l/mp şi izolat 60 - 80 l/mp. Vântul va prezenta intensificări susţinute cu rafale ce vor atinge 80 km/oră. În ceea ce priveşte temperaturile, reprezentanţii ANM Constanţa spun că, începând de mâine, acestea vor scădea accentuat. Temperaturile vor fi cuprinse între 8 şi 15 grade Celsius, cu aproximativ 10 grade Celsius sub media multianuală.

MĂSURI DE PREVENIRE Ca urmare a atenţionărilor meteorologilor, reprezentanţii Primăriei şi Prefecturii Municipiului Constanţa, Inspectoratului Municipal de Protecţie Civilă, SC RAJA SA, SCIL CONFORT URBAN SRL, Poliţiei Locale şi ISU Dobrogea s-au reunit ieri, în cadrul Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă, condus de viceprimarul Gabriel Stan. În cadrul şedinţei s-a hotărât amplasarea unor diguri gonflabile şi saci de nisip în cele mai afectate zone, respectiv bulevardul 1 Mai (zona Biserica Sfânta Maria - n.r.); în zona km 5; pe str. Dragoslavelor - str.Oneşti; zona Pod Butelii; zona Dacia; zona Tomis III - Parc Tăbăcărie. În acest timp, jandarmii şi angajaţii SCIL Confort Urban SRL vor distribui, vor amplasa în zonele vulnerabile şi vor pune la dispoziţia cetăţenilor peste 1.000 de saci de nisip. SC RAJA SA acţionează cu 44 de echipe de intervenţie dotate cu 22 de utilaje şi vidanje şi 24 de pompe de mare putere. Pentru orice fel de probleme cauzate de timpul nefavorabil, puteţi suna la tel: 0241/488.108, funcţional 24 de ore din 24, din cadrul primăriei, dar şi la 0241.66.44.44 - dispecerat RAJA SA. Ieri, potrivit purtătorului de cuvânt al SC RAJA SA, Irina Oprea, „echipele de intervenţie au răspuns la toate solicitările primite de la abonaţi din cartierele Palas - străzile Fragilor, Moşilor, Aurel Vlaicu, zona centrală - străzile I.G. Duca, Călăraşi, Ştefan cel Mare, zona industrială şi cartierul Coiciu“.