Constanța, sub semnul „REVOLUȚIEI CULTURALE“!

Orașul de la malul mării s-a transformat la finalul săptămânii care tocmai s-a încheiat, în capitala culturală a României, evenimentele desfășurate în sălile de spectacol și pe străzi fiind fără precedent în urbea constănțeană. După ce a dat startul unei adevărate „Revoluții Culturale“, Festivalul Internaţional de Teatru Independent Constanţa a deschis sâmbătă, 2 septembrie, porțile celei de-a doua ediții, cu un număr record de piese participante în concurs, dar și cu nume mari ale teatrului românesc, sala de spectacole a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” fiind luată cu asalt de spectatori, la regalul „Dineu cu proști“, onorat de prezența maeștrilor Horațiu Mălăele și Ion Caramitru. Constănțenii și turiștii au trăit cu zâmbetul pe buze atmosfera de poveste creată pe străzile municipiului la Festivalul Internațional de Stradă ART DISTRICT, admirând cu gura cascată personajele din toate basmele, poveştile şi dramaturgia lumii, pantomima, circul, comedia, dansul, acrobația, muzica de stradă și parada păpușilor gigantice. Muzica populară a avut și ea locul rezervat la ultimul weekend al Festivalului Mamaia Fairytale, organizat pe scena Piațeta Casino, în stațiunea Mamaia.

• DOUĂ ZILE DE BASM LA MALUL MĂRII NEGRE!

Străzile orașului de la malul mării s-au transformat într-un cadru de poveste, fiind luate cu asalt de zei, zeiţe şi toboşari din alte vremuri, dragoni şi arlechini, insecte şi păpuşi gigantice. Personajele din toate basmele, poveştile şi dramaturgia lumii, pantomima, circul, comedia, dansul, acrobația, muzica de stradă și parada, au atras mii de constănțeni și turiști de toate vârstele, veniți cu sufletul deschis să trăiască pe viu atmosfera din cărțile și povestirile care le-a încântat copilăria. Totul a făcut parte din spectacolul primei ediții a Festivalului Internațional de Stradă ART DISTRICT, organizat de Fundația Umanitară Clopot cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Evenimentul a pus Constanța pe harta exclusivistă a oraşelor europene unde teatru de stradă este susţinut şi agreat de către autorităţi şi iubit de marele public și a adus tradiția marilor parade medievale în contemporaneitatea urbei noastre, în al cărui trecut nu se regăsește şi această perioadă atât de importantă la nivel european.

CELE MAI SPECTACULOASE TRUPE DE TEATRU DE STRADĂ DIN EUROPA Ediția de debut a festivalului a fost onorată de prezența celor mai spectaculoase trupe de teatru de stradă din Europa, printre care s-au numărat Transe Express (Franța), Camouflage Roadshow (Germania), ULIK & LE SNOB & Cie (Franța), Worldbeaters Music (Marea Britanie), Ilotopie (Franţa), Cirquet Confetti (Spania), Les Enjoliveurs Compagnie (Franţa), Cia La Tal (Spania), Barbarossa Samba Group (România), Le Caramantran (Franţa) și Compania 9 (România). Spectacolul a demarat cu o paradă fastuoasă, care a traversat orașul din fața Sălii Sporturilor până în Piața Ovidiu, însoțită de aplauzele și de zâmbete fericite ale copiilor, veniți să vadă minunățiile, alături de părinții lor. ”M-am bucurat exact cum s-a bucurat toată lumea, indiferent de vârstă”, a mărturisit una dintre spectatoare. ”Mai vreau o seară ca aceasta! Nu m-am mai bucurat de mult ca un copil. A fost minunat!”, a adăugat o altă constănțeancă venită să asiste la paradă. Duminică, zona veche a orașului a devenit o mare scenă de teatru, organizatorii amenajând trei scene clasice şi două neconvenţionale, unde actorii i-au încântat pe cei prezenți cu reprezentanții magice. Spectacolul a fost întregit de prezența trupei ”Gașca Zurli”, întâmpinată cu entuziasm de cei mai mici dintre spectatori, și a continuat târziu în noapte, cu scene deschise, inundate de lumini, muzică, personaje ireale și bună dispoziție.

• TEATRU „PE PÂINE“ LA CONSTANȚA!

Vara această a fost una specială pentru viaţa culturală din Constanţa; festivaluri de muzică, teatru şi artă, toată menite să trezească la viaţă urbea de la malul mării. Iar primele zile de toamnă aduc punctul culminant al “Revoluţiei culturale” prin care trece orașul unde marele poet Ovidius a fost exilat în urmă cu două milenii. Timp de o săptămână, Constanța devine capitala teatrului independent, peste 100 de spectacole și piese prezentându-se la startul celei de-a doua ediții a Festivalului Internaţional de Teatru Independent Constanţa (FITIC), găzduit de Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” și organizat de Asociația Culturală Teatrelia și Primăria Municipiului Constanța. Sute de tineri actori și regizori, dar și studenți la actorie din toată țara vin la malul mării cu gândul de a-și lua avânt în cariera artistică, dar și de a demonstra că teatrul independent oferă o modalitate perfectă de a îmbogăți viața culturală și a te simți liber. Pentru ei va fi și o oportunitate de a-și dezvălui talentul în fața unui juriu format de nume mari ale teatrului românesc și ale mediului academic de specialitate. Astfel, sarcina de a face o selecție riguroasă a spectacolelor care vor intra în concurs și de a desemna câștigătorii le vor reveni următoarelor personalități, Lucian Iancu, reputat regizor și actor, președinte al juriului, Ana Maria Nistor, critic de teatru și lector universitar doctor la Facultatea de Teatru a UNATC ”I.L.Caragiale” București, Adriana Trandafir, actriță de renume a teatrului constănțean, Daniel Vulcu, Managerul Teatrului ”Regina Maria” Oradea, Horațiu Cherecheș, maestru coregraf Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Octavian Jichirgiu, actor, regizor și profesor la Facultatea de Teatru din cadrul Universității de Arte ”George Enescu” Iași, Alina Cristea, teatrolog, critic de teatru și profesor la Facultatea de Arte a Universității ”Ovidius” Constanța, și Radu Niculescu, actor, regizor și profesor la Facultatea de Arte a Universității ”Ovidius” Constanța. ”Nu cred în ideea de competiție, iar câștigători vor fi cei care spun adevărul, care rezonează cu gustul publicului și vin cu ceva în plus. Când vorbim de independență, nu ne gândim la partea financiară, ci la depedența de kitch, de ceea ce oferă televiziunea în această perioadă. Mișcarea profundă de independență se naște și crește la acest festival de la Constanța”, a spus Ana Maria Nistor. ”Pentru mine, Constanța este un loc special, pentru ca am debutat aici ca actor în urmă cu 21 de ani. Festivalul dă șanse reale tinerilor, care ies cu sutele din școli și au nevoie să-și exprime eul”, a explicat Octavian Jichirgiu. ”Fac teatru independent de la grădiniță, mereu am vrut să fiu altfel decât ceilalți, iar tinerețea mea vine din dorința de a fi liberă. Sunt atât de independentă, încât devin dependentă de independență”, a dezvăluit Adriana Trandafir. ”Partea de coregrafie ar trebui să fie indispensabilă actoriei și voi încerca să observ atent partea de expresie corporală și de actorie coregrafică la festival”, a completat Horațiu Cherecheș.

”NICIODATĂ NU AU STAT PESTE 600 DE OAMENI ÎN FAȚA TEATRULUI LA CONSTANȚA” Numărul mare de piese și spectacole înscrise în concurs i-a luat prin surprindere și pe organizatori. ”Este o reală bucurie să vedem această efervescență îndreptată spre Constanța. Anul trecut a fost o adevărată revoluția culturală. Niciodată nu au stat peste 600 de oameni în fața teatrului la Constanța pentru a asista la spectacole cu actori tineri și studenți, ceea ce demonstrează cât este de neadevărat ce se spune despre cultură la Constanța. S-a născut o adevărată mișcare la malul mării și publicul își hrănește această nevoie de cultură în sălile de teatru”, a declarat Alina Cristea. ”Eu vreau să-mi exprim revolta și să-i acuz de obtuzitate și de lipsă de interes pe cei care au de câștigat ca imagine din ceea ce se întâmplă, dar nu fac nimic pentru asta. Legea este favorabilă mișcării independente, însă nu se întâmplă ceea ce ar trebui și am ținut să pun degetul pe rană, pentru că ar fi nevoie de săli pentru spectacole. Ne bucură apetența publicului constănțean pentru teatru”, a adăugat președintele juriului, Lucian Iancu, la conferința de presă din deschiderea festivalului. În premieră pentru Constanța, în cadrul evenimentului va avea loc și un workshop de dramaturgie, dar și o conferință de specialitate cu un subiect arzător, „Spațiul și timpul teatrului. Bugetar vs independent”.

PRIMA ZI A EVENIMENTULUI Sâmbătă, în prima zi a evenimentului, spectatorii au avut ocazia de a asista la primele piese intrate în concurs, dar și la un adevărat regal cu nume mari ale teatrului românesc. Sute de constănțeni și turiști au luat cu asalt Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, pentru a asista la spectacolul ”Dineu cu proști”, pus în scenă de Teatrul Național ”I.L. Caragiale” București, cu participarea extraordinară a maeștrilor Horațiu Mălăele și Ion Caramitru. Publicul a fost extrem de încântat de spectacol, a râs cu mare poftă, pentru ca la final actorii să fie răsplătiți cu ropote de aplauze minute în șir. Ziua de duminică a fost dedicată pieselor intrate în concurs, iar organizatorii au dezvăluit că una dintre câștigătoare va fi răsplătită cu un premiu special, urmând să fie montată și prezentată în cadrul ediției de anul viitor. FITIC va continua până pe 9 septembrie, cu teatru în fiecare zi, începând cu ora 12.00 și până târziu în noapte, pe scenă urmând să urce și alte mari personalități ale culturii românești, printre care Marcel Iureș, Maia Morgenstern, George Mihăiță și George Ivașcu.

• WEEKEND DEDICAT FOLCLORULUI LA MAMAIA FAIRTYTALE

După ce a adus de-a lungul verii pe scena din Piațeta Casino, în stațiunea Mamaia, nume mari ale muzicii, teatrului și artei românești, Festivalul Mamaia Fairytale, organizat de Asociația Eurocult și Primăria Municipiului Constanța, a dedicat weekend-ul de final al primei ediții muzicii populare. Vineri, spectacolul a fost întreținut de ansamblurile etniilor din Dobrogea, reprezentanții comunităților armâne, greacă, rromă și turce fiind primiți cu aplauzele de numeroșii spectatori. Sâmbătă și duminică, evenimentul s-a desfășurat sub egida ”Mamaia Folclorului Românesc”, iar pe scenă au urcat ansambluri cunoscute în întreaga țară, „Izvorașul dobrogean”, ”Plai de dor”, ”Dobrogeanca”, dar și soliști de prim rang ai muzicii populare. Astfel, Polina Manoilă, artistă din zona Tismana Gorjului, Viorica Flintașu, interpretă a cântecului bihorean, și Aneta Stan, cea care a făcut cunoscută ritmurile dobrogene în întreaga lume, au susținut sâmbătă, recitalurile care au încântat asistența. Duminică, atmosfera a fost întreținută de Ștefania Rareș, cântăreață care a cucerit cu dulcele său grai moldovenesc, și Gheorghe Turda, un adevărat rapdos al plaiurilor maramureșene. Spectacolul a fost întregit de prezența şi profesionalismul Baletului Fairytale, care a oferit momentele de gală, în coregrafia maestrului Horațiu Cherecheș.