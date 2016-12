Constanţa trebuie să dezvolte învăţământul agricol

19:39:24 / 14 Februarie 2014

vise Neamplinite

Articolul vizeaza mai mult ce spunea ieri ministru educatie si nu este deloc lagat de adevarul invatamant agricol dobrogean., Se poate vedea ca junalista este rupta de scoala agricola romaneasca si in special de invatamantul agricol dobrogean. Domnita draga cred ca trbuia sa scrii PUTIN din isoricul invatamantului agricol dobrogean ,despre baza tehnica a scolilor agrcole si mai ales despre NECESITATEA OBIECTIVA DE CADRE AGRICOLE NECVESAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE AGRICOLA., Se vede ca sunteti tanara cum s-ar zice de LAPTE si ca foarte putine cunostinte agricole aveti din ce era pana in 1989 la sfarsit de an., Pot sa va dau chiar cateva sugestii pe care sa le dezvoltati pe viitor,. Strict ma refer la starea de fapt din dobrogea., Pana in 1978 in dobrogea era o singura unitate agricola numita CENTRUL SCOLAR AGRICOL POARTA-ALBA care adapostea , pregatea si forma cadre de nadejde pentr agricultura romaniei in toata zona de est, sud si centru romaniei, Aici invatau circa 1450 de elevi, erau cazti majoritatea in INTERNAT si cand absolveau cursurile se angajau imediat in productie iar unitatile agricole solicitau mereu anual noi si noi absolventi,. Cum se prezinta astazi PALATUL INTELEPCIUNEI AGRICOLE POARTA-ALBA ??? Cu acoperisul scolii luat de vijeliile din iarna 2012 , in paragina si fara nici un sprijin din partea inspectoratului de invatamant jud, constanta si mai ales de primaria com. Poarta -Alba unde primarul nu are treaba cu scoala , cu invatamantul ci cu proprile sala AFACERI cu acoperis si fara acoperis . In 1978 scoala se divide si invatamantul veterinar si zootehnic se muta in noua scoala agricola PALAS Constanta ,iar la poarta alba raman profilurile agricole : cultura mare , pomicultura ,viticultura,floricultura si mecanici agricoli., Toti aveau baza tehnica si materiala asigurata precum: teren agricol, ferme zootehnice , laboratoare pentru fiecare profil si mai presus de toate UN ADEVARAT CORP DIDACTIC DE EXCEPTIE, DE GENIU . Tot odata in dobrogea existau 28 intreprinderi de stat si CAP-uri in fiecare sat care aveau in folosinta suprafete mari de teren, efective mari de animale si va dau un mic exemplu; ISCIP Poarta Alba detinea ,ingrijea, furaja,expluata si livra la Fondul de Stat peste 260.000 capete porcine ,.La fel erau mari Complexe de tauine la ingrasat ,Ovine la ingrasat si mai ales FERME si COMPLEXE moderna de expluatarea vacilo de lapte,. Avenit revolutia si anul 1989= 1990 perioada care pana in anul 2014 a dus la prabusirea si disparitia tuturor unitatilor agricle de stat, cooperatiste si statiuni de cercetare, iar scolile nu mai au pentru cine pregati cadre La fel sa intamplat si cu toate statiunile de mecanizarea agriculturii care au disparut fara urma, ca dealtfel toata activitatea unitatilor agricole si intreaga economie romaneasca ,in cat astazi COMPETENTII GUVERNATORI neu adus la sapa de lemn iar pe romania COLONIE de mana a treia,. Consider ca cititorii stiu bine cine sunt cei care au dictat si cei care au tradat ca romania sa dispara de pe arena COMPETITIONALA si sa fie prabusita sub scara SARACIEI, INFOMETARI si IOBAGIEI prin luarea drumului STRAINATATII,. Mai scriti articole de acest gen si eu ma voi stradui sa aduc si alte noutati despre agricultura si invatamantul agricol pana in 1990. CU STMA