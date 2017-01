Constanţa va avea laborator veterinar după standardele UE

O comisie condusă de directorul Asociaţiei de Acreditare din România (RENAR), Daniela Cucu, desfăşoară în această săptămînă acţiunea de evaluare a laboratorului veterinar de stat din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa. Cu toate că în 2004 laboratorul sanitar – veterinar constănţean a parcurs toate etapele pînă la obţinerea acreditării pentru certificarea produselor alimentare, la începutul acestui an, reprezentanţii DSVSA au solicitat extinderea autorizaţiei şi pe segmentul non animal. Acest demers face parte din obligaţiile asumate de ţara noastră în vederea adaptării la standardele Uniunii Europene, mai ales că normele comunitare stabilesc ca după 2007 toate aceste organisme de stat să fie acreditate. "Laboratorul a beneficiat de-a lungul timpului de mai multe finanţări PHARE, iar după modernizarea echipamentelor va putea realiza o serie de analize la cele mai înalte standarde, mai ales că sînt puţine unităţi similare din ţară care se pot lăuda cu acest lucru. Deocamadată, nu am găsit neconformităţi, iar la o primă evaluare putem spune că nu există niciun fel de obstacol pentru ca laboratorul să nu primească acreditarea”, a declarat Daniela Cucu.

Specialiştii admit că există şi unele aspecte care trebuie remediate, însă pînă cînd reprezentanţii DSVSA vor testa calitatea legumelor şi fructelor într-un laborator comparabil cu cele occidentale, instituţia constănţeană trebuie să rezolve problema personalului calificat. "În acest moment, cei 25 de specialişti care lucrează în cadrul laboratorului se ocupă cu controlul rezidual al alimentelor pe care le consumă constănţenii de pe raza întregului judeţ. Cu toate că se fac eforturi considerabile pentru respectarea condiţiilor de igienă şi siguranţă a alimentelor, dinamica testelor s-a modificat, iar acum trebuie să facem controale chiar şi la hormonii din carnea animalelor", a afirmat responsabilulul cu asigurarea calităţii din laboratorul DSVSA Constanţa, Lungu Maria Magdalena. Potrivit specialiştilor RENAR, odată cu finalizarea acţiunii de evaluare, laboratorul constănţean se va alătura celorlalte 20 de instituţii similare acreditate sau aflate în curs de certificare.