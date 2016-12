Constanța va avea o sală polivalentă. Guvernul a luat decizia!

01:56:01 / 02 Septembrie 2016

Ciocoii vechi si noi

Un bun observator este dl Mihai! Se pare ca, prin acest articol se doreste manipularea cititorului si de a face reclama unui fost sportiv, care, de fapt a reusit sa obtina aprobarea de la Guvern a grandiosului proiect de 20 de milioane de euro...alti consilieri, primari, alta spalare de bani. Asa cum e specificat si in articol, s-a putut ajunge la rezultate sportive si in conditii mai putin bune. Dar in conditii mai putin bune, deplorabile as spune , nu se pot trata si vindeca oamenii. Spitalul Judetean Constanta are nevoie de reabilitarea majoritatii sectiilor , de aparate moderne de tratament cat si de medicamentele in sine, fara ca cei asigurati la CNSAS sa mai fie nevoiti sa le cumpere singuri. De ce nu construiesc un spital cu suma aceasta enorma ????? Pentru ca domnul consilier nu este cadru medical?