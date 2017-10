Constanța va fi vârful de lance al Sportului pentru Toți

„Săptămâna Europeană a Sportului”, ajunsă la a treia ediție, s-a încheiat la Constanța, iar organizatorii, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa în parteneriat cu Federaţia Română Sportul pentru Toţi, Primăria Municipiului Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Asociaţia Terra Semper Fidelis Constanţa şi Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, au prezentat bilanțul activităților sportive. Sărbătorită simultan în 23 de ţări din Europa, „Săptămâna Europeană a Sportului” are ca scop promovarea mişcării, prin practicarea exerciţiului fizic în toate formele lui sub sloganul „BEActive”.

La Constanţa, „Săptămâna Europeană a Sportului” a cuprins întreceri de fotbal, baschet, handbal, bowling, minifotbal, minibaschet și minihandbal, la care au participat aproximativ 4.000 de iubitori ai sportului din mediul urban și rural.

„Mulțumesc partenerilor pentru sprijin, colegilor mei Mihai Orzan și Alexandru Negraru pentru implicare. Am promovat sportul, iar acestui proiect s-au alăturat mai multe personalități din lumea sportului, Ilie Floroiu, Elena Frîncu, Alina Rotaru, Silviu Băiceanu și Gheorghe Hagi, care au promovat acest eveniment, la care au participat douăzeci de unități școlare din mediul urban și patru din mediul rural”, a spus Mariana Solomon, directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, care a ținut să o felicite și pe Simona Halep pentru performanța sa: „Transmit felicitările noastre, din inima constănțenilor, pentru Simona Halep și performanța ei. Cred că este cel mai bun mod de a promova sportul în momentul în care ajungi numărul unu mondial”.

„Este prima ediție la care în Constanța au fost organizate foarte multe activități sportive și la care au participat aproximativ patru mii de iubitori ai sportului, ceea ce reprezintă zece la sută din totalul participanților în cele 33 de județe implicate în ediția a treia. Am găsit o deschidere extraordinară din partea DJST. În Sportul pentru Toți obiectivul este unul pe termen mediu și lung, acela să obișnuiești omul cu mișcarea pentru sănătate. Dacă reușim să mișcăm ceva de la bază, de la firul ierbii, se va întâmpla și mai departe ceva. Îmi doresc un an 2018 care să fie un an al Sportului pentru Toți, iar Constanța va fi vârful de lance al Sportului pentru Toți”, a declarat Alin Larion, președintele Federaţiei Române Sportul pentru Toţi.

