Constanța va împrumuta 20 DE MILIOANE DE EURO. Ce va face cu ei!

Primăria Constanța se aliniază noului trend impus de multe administrații locale. Acela de a împrumuta bani foarte mulți, pentru a face tot felul de investiții, unele folositoare, altele - Dumnezeu să le înțeleagă. În această idee, conducerea Primăriei Constanța vrea să bată pe la înaltele porți ale băncilor europene, doar-doar o reuși să obțină un împrumut. În cazul Constanței, suma nu e deloc de neglijat. Potrivit unui proiect de hotărâre, care va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința de vineri, 29 septembrie, primarul Decebal Făgădău cere acordul aleșilor locali pentru a împrumuta de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), ATENȚIE!, 20 DE MILIOANE DE EURO. Aparent, pentru câte nevoi are Constanța, suma pare mică, însă, în realitate, ea este foarte mare, în condițiile în care banii, cu tot cu dobânzi, trebuie achitați în cel mult 10 ani.

BANI MULȚI PENTRU O IDEE FILOSOFICĂ

Chiar dacă soluția împrumutului este costisitoare pentru bugetul local, ea este cea mai la îndemână. Important este ce faci cu acești bani. Până la ședința de Consiliu Local, primarul Decebal Făgădău nu ne-a oferit prea multe detalii cu privire la folosirea celor 20 de milioane de euro. Potrivit proiectului de hotărâre, inițiatorul ne vorbește despre necesitatea achiziționării și implementării unui sistem de management al traficului, reabilitarea infrastructurii de transport urban și a iluminatului public, totul îmbrăcat în conceptul de „Smart City“, un termen care arată un oraș tehnologizat, în care până și Soarele răsare la o simplă acționare a telecomenzii potrivite, dar pe care suntem sigur că extrem de puțini constănțeni îl înțeleg. Ceea ce ne interesează cu adevărat este ca, după folosirea celor 20 de milioane de euro, orașul să nu mai arate precum o urbe din lumea a treia.

OPOZIȚIA NU VREA CĂRUȚA ÎNAINTEA BOILOR

Ideea de a împrumuta 20 de milioane de euro nu le surâde nici politicienilor din Opoziție. Spre exemplu, liberalii au spus că nu se vor opune dezvoltării orașului, dar au câteva nedumeriri. „Nu există la dispoziția opiniei publice o listă a investițiilor care se vor derulate cu acești bani. Vorbim despre aproximativ 20 de milioane de euro. Atât noi, Opoziția, cât și constănțenii trebuie să știm care sunt prioritățile pentru infrastructură, transport și iluminat la care face referire proiectul care se vrea finanțat. O dezbatere publică ar fi dezirabilă în interesul transparenței totale. Am citit în presă că se dorește asfaltarea și refacerea unui bulevard-surpriză. Domnule primar Făgădău, dacă refăceați bulevardul din banii aduși de acasă înțelegeam, dar vorbim despre bani publici, ai constănțenilor, oare au și ei dreptul să știe pe ce se duce bugetul Primăriei? Acum se pare că punem din nou căruța înaintea boilor. Ar trebui să plecăm de la problemă către soluție, nu invers. În același timp, considerăm că se impune o negociere mai bună a condițiilor împrumutului. Am luat un exemplu similar de acord încheiat între Primăria municipiului Iași și BERD. Condițiile sunt mult mai bune decât cele de la care plecăm noi: diminuarea marjei dobânzii de la 1,5% la 1,3% pe an peste ROBOR sau reducerea comisionului de acordare de la 1,0% la 0,5% la Iași, în timp ce pentru municipiul Constanța avem un pre-acord cu 1% comision de acordare, deci de două ori mai mare, și marjele dobânzii 1,75 - 2% peste EURIBOR, din nou dobânzi mai mari. Plus că la Iași s-a știut exact pe ce se cheltuie banii. Pe autobuze. De asemenea am înțeles că, prin acest proiect, se dorește finanțarea managementului traficului prin montarea unor tăblițe care să arate ora la care ajunge autobuzul în stație sau montarea de semafoare inteligente. Foarte corect. Dar pentru a nu vorbi doar de câteva elemente de design urban ar trebui să rezolvăm problema locurilor de parcare, problema străzilor înguste și a sensurilor unice pentru a avea un trafic fluid. După asta punem și moț la bască. Nu înainte“, a afirmat președintele organizației municipale Constanța a PNL, George Muhscină. El a adăugat că poate ar fi mai SMART să știm pe ce anume cerem bani împrumut înainte să batem palma cu BERD.