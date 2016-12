Constănţean arestat pentru viol

16:44:09 / 23 Aprilie 2016

despre Stoica

Nu stiu de unde si pana unde porecla parys cand el la fetesti unde a crescut avea porecla Mansuru, acest Stoica era pus de un interlop local de fetesti pe nume Zurla sa fure si sa fie sageata. La o fata a fost prins si a sifonat bagand in belele pe acel Zurla care cand la prins la urcat in masina si la sodomizat pe Stoica marius zis parys sau Mansuru. Daa parys a fost futut in cur ca mai Apoi de rusine si teroare orasul fiind mic a fugit la constanta ajungand ce este acum.......