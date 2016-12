Constănţean condamnat în lipsă, prins la Râşnov

Un tânăr de 30 de ani, din Constanţa, a fost adus, ieri, în faţa instanţei Tribunalului Constanţa, pentru a se confirma mandatul de arestare preventivă emis în lipsă, pe 11 martie, pe numele lui, de către magistraţii constănţeni. Ştefan Caculea a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) Constanţa şi condamnat, în lipsă, de Judecătoria Constanţa, la patru ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală şi uz de fals. El nu a fost prezent nici la DNA, nici la instanţa de fond, întrucât s-a sustras urmăririi penale, fiind depistat abia în urmă cu două zile de poliţişti în localitatea braşoveană Râşnov. „Ştiam că am acest proces, am angajat chiar şi avocat, dar nu m-am prezentat în faţa anchetatorilor. Cunoşteam şi faptul că am fost condamnat la patru ani şi aveam de gând să vin la proces la termenul de pe 1 aprilie, luasem legătura cu avocatul ales, dar nu am mai apucat pentru că am fost arestat”, a afirmat Caculea în faţa judecătorilor. El s-a declarat vinovat de acuzaţiile aduse. Cu toate acestea, a atacat cu recurs decizia instanţei de a-l aresta. Reamintim că Ştefan Caculea este acuzat de procurorii anticorupţie că, în luna noiembrie 2007, a înfiinţat SC „Step Construct” SRL Constanţa, firmă fantomă, prin intermediul căreia a achiziţionat, în 2007, cereale de la SC „Grafiti Trading” SRL şi SC „Pasagris & Trade Impex” SRL Constanţa, banii ridicându-i pe baza unor borderouri de achiziţii de la persoane fizice, completate cu date nereale. Procurorii DNA au stabilit că, în acest fel, Ştefan Caculea s-a sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, în cuantum total de 9.224.711 lei (echivalent a 2.819.462 euro), reprezentând impozitul pe profit şi TVA, prin neevidenţierea în contabilitatea societăţii a veniturilor obţinute din activitatea desfăşurată în cursul anului 2007. În prezent, dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanţa, unde se judecă apelul procurorilor şi al lui Caculea.